Появился прогноз погоды на зиму: когда ожидается сильный снег и морозы
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой 2022-2023 и стоит ли готовиться к сильным морозам и снегопадам.
Об этом сообщают Vеsti.
Какая будет погода этой зимой
Зима 2022-2023 не будет холоднее, чем в прошлом году. В декабре сильные морозы не прогнозируют, однако предполагаются дожди. Новый год и Рождество снегопадов и морозов также не ожидают.
Сильный холод прогнозируют в конце января и в феврале. До этого предполагают слабые морозы и мокрый снег.
В декабре средняя температура воздуха будет колебаться от -1...-2 до +3°С и выше. На значительной территории страны температура может быть плюсовой - от 0 до +3°С.
В январе средняя температура от +1...+2°С, на юге страны до -2...-3°С на северо-востоке и востоке.
В феврале средняя температура воздуха будет колебаться от +2°С на юге до -2°С - на северо-востоке.
Ранее европейские метеорологи сообщали, что в Украине и вообще в Европе зимой 2022-2023 снега будет меньше обычного. Аномально высокие температуры не прогнозируют.
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По его прогнозам, декабрь будет относительно мягким и теплым. С 6 числа ударят небольшие морозы, возможен снег, но с 12 числа потеплеет. На Новый год возможен мокрый снег с оттепелью.
В январе прогнозирует стойкие морозы с небольшими послаблениями 5-6, 14-15, 27-28 января. Часто будет идти мокрый снег. С 25 января начнутся снегопады.
После 4 февраля похолодает. С 6 до 12 возможно потепление, оттепель и снег. С 18 февраля вернутся сильные морозы, которые продержатся почти до середины марта.
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