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З'явився православний календар на листопад 2022: нас чекає багато важливих дат

Фото: Церковний православний календар на листопад 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Православний календар на листопад 2022 розповість про найголовніші церковні свята, які ми будемо відзначати наприкінці осені.

Читайте про найважливіші події в матеріалі Styler нижче.

Листопад примітний тим, що на цей місяць випадає одразу дві батьківські суботи, коли треба вшановувати пам'ять наших пращурів.

Крім того віряни починають поститися, адже в кінці місяця стартує Різдвяний піст, який триватиме до самого Святвечора, 6 січня.

Календар найважливіших свят листопада 2022

  • 4 листопада - День Казанської ікони Божої Матері;
  • 5 листопада - Дмитрівська батьківська субота; Апостола Якова;
  • 6 листопада - Сімферопольської ікони Божої Матері Усіх скорботних Радість;
  • 8 листопада - День великомученика Димитрія Солунського;
  • 9 листопада - День преподобного Нестора Літописця Печерського;
  • 10 листопада - День мучениці Параскеви; День преподобного Йова;
  • 14 листопада - День ікони Божої Матері Одигітрія;
  • 19 листопада - Михайлівська поминальна субота;
  • 21 листопада - День собору Архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних;
  • 26 листопада - День Святого Іоанна Златоуста;
  • 27 листопада - День Святого Григорія Палами;
  • 28 листопада - Початок Різдвяного посту (триватиме до 6 січня); День преподобного Паїсія Величковського;
  • 29 листопада - День Святого апостола та євангеліста Матвія.

Також читайте, які будуть державні свята у листопаді 2022, що будемо святкувати.

Крім того ми писали, чи буде вихідний на Покрову, 14 жовтня.

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