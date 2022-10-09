З'явився православний календар на листопад 2022: нас чекає багато важливих дат
Фото: Церковний православний календар на листопад 2022 (freepik)
Православний календар на листопад 2022 розповість про найголовніші церковні свята, які ми будемо відзначати наприкінці осені.
Читайте про найважливіші події в матеріалі Styler нижче.
Листопад примітний тим, що на цей місяць випадає одразу дві батьківські суботи, коли треба вшановувати пам'ять наших пращурів.
Крім того віряни починають поститися, адже в кінці місяця стартує Різдвяний піст, який триватиме до самого Святвечора, 6 січня.
Календар найважливіших свят листопада 2022
- 4 листопада - День Казанської ікони Божої Матері;
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5 листопада - Дмитрівська батьківська субота; Апостола Якова;
- 6 листопада - Сімферопольської ікони Божої Матері Усіх скорботних Радість;
- 8 листопада - День великомученика Димитрія Солунського;
- 9 листопада - День преподобного Нестора Літописця Печерського;
- 10 листопада - День мучениці Параскеви; День преподобного Йова;
- 14 листопада - День ікони Божої Матері Одигітрія;
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19 листопада - Михайлівська поминальна субота;
- 21 листопада - День собору Архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних;
- 26 листопада - День Святого Іоанна Златоуста;
- 27 листопада - День Святого Григорія Палами;
- 28 листопада - Початок Різдвяного посту (триватиме до 6 січня); День преподобного Паїсія Величковського;
- 29 листопада - День Святого апостола та євангеліста Матвія.