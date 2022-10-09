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Появился православный календарь на ноябрь 2022 года: нас ждет много важных дат

Фото: Церковный православный календарь на ноябрь 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Православный календарь на ноябрь 2022 года расскажет о самых главных церковных праздниках, которые мы будем отмечать в конце осени.

Читайте о самых важных событиях в материале Styler ниже.

Ноябрь примечателен тем, что на этот месяц выпадают сразу две родительские субботы, когда нужно почитать память наших предков.

Кроме того верующие начинают поститься, ведь в конце месяца стартует Рождественский пост, который продлится до самого Сочельника, 6 января.

Календарь важнейших праздников ноября 2022 года

  • 4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери;
  • 5 ноября – Дмитровская родительская суббота; Апостола Иакова;
  • 6 ноября – Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;
  • 8 ноября – День великомученика Димитрия Солунского;
  • 9 ноября – День преподобного Нестора Летописца Печерского;
  • 10 ноября – День мученицы Параскевы; День преподобного Иова;
  • 14 ноября – День иконы Божией Матери Одигитрия;
  • 19 ноября – Михайловская поминальная суббота ;
  • 21 ноября – День собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных;
  • 26 ноября – День Святого Иоанна Златоуста;
  • 27 ноября – День Святого Григория Паламы;
  • 28 ноября – Начало Рождественского поста (продолжится до 6 января); День преподобного Паисия Величковского;
  • 29 ноября – День Святого апостола и евангелиста Матфея.

Также читайте, какие будут государственные праздники в ноябре 2022 года, что будем праздновать.

Кроме того, мы писали, будет ли выходной на Покров, 14 октября.

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