З'явиться довіра та взаєморозуміння: як стати найкращим другом для дитини

Слухайте

Батьки повинні слухати дитину, враховувати її почуття, думки та інтереси. Необхідно виявляти інтерес до того, що вона розповідає.

Спробуйте виділяти час зі свого напруженого графіка, щоб провести його з дітьми. Часто діти скаржаться, що батьки не приділяють їм достатньо часу, через що вони відчувають пригніченість і починають ігнорувати вас.

Будьте терплячими

Діти можуть мати власний світогляд та реакції, які відрізняються від дорослих. Будьте терплячими та розуміючими. Це допоможе створити дружні стосунки.

Будьте відкритими

Психолог радить створювати відкрите та довірче середовище, де дитина може почувати себе комфортно та безпечно.

Обов’язково дозволяйте своїй дитині робити свій життєвий вибір. Ви можете підказувати, пояснювати, наводити конкретні приклади, чому саме так буде краще, але диктувати і нав’язувати своє бачення і переконання - це те, чого слід уникати.

Заохочуйте

Варто підтримувати інтереси дитини та заохочувати до розвитку нових навичок та знань. Тоді дитина буде довіряти дорослим.

Навіть якщо бажання дитини виглядають занадто фантастично, не потрібно насміхатися над ними, краще просто поговоріть з дитиною і поясніть, чому його задум важко або неможливо втілити в життя.

Покажіть приклад

Батьки повинні пам'ятати, що їхні вчинки та слова є прикладом для дитини. Покажіть взірець доброти, поваги та чесності.

Ірина Кулік зазначила, що знати, як бути хорошим другом для дитини - це надати їй підтримку, розуміння та любов, що є основою для здорового та щасливого дитинства.