Появится доверие и взаимопонимание: как стать лучшим другом для ребенка

Слушайте

Родители должны слушать ребенка, учитывать его чувства, мысли и интересы. Необходимо проявлять интерес к тому, что он рассказывает.

Попытайтесь выделять время из своего напряженного графика, чтобы провести его с детьми. Часто дети жалуются, что родители не уделяют им достаточно времени, поэтому они чувствуют подавленность и начинают игнорировать вас.

Будьте терпеливы

Дети могут иметь собственное мировоззрение и реакции, отличающиеся от взрослых. Будьте терпеливы и понимающее. Это поможет создать дружеские отношения.

Будьте открыты

Психолог советует создавать открытую и доверительную среду, где ребенок может чувствовать себя комфортно и безопасно.

Обязательно разрешайте своему ребенку делать свой жизненный выбор. Вы можете подсказывать, объяснять, приводить конкретные примеры, почему именно так будет лучше, но диктовать и навязывать свое видение и убеждение - это то, чего следует избегать.

Поощряйте

Следует поддерживать интересы ребенка и поощрять развитие новых навыков и знаний. Тогда ребенок будет доверять взрослым.

Даже если желания ребенка выглядят слишком фантастическим, не нужно насмехаться над ними, лучше просто поговорите с ребенком и объясните, почему его замысел тяжело или невозможно воплотить в жизнь.

Покажите пример

Родители должны помнить, что их поступки и слова являются примером для ребенка. Покажите пример доброты, уважения и честности.

Ирина Кулик отметила, что знать, как быть хорошим другом для ребенка - это оказать ему поддержку, понимание и любовь, что является основой для здорового и счастливого детства.