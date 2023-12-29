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Це впливає на психіку: яку помилку роблять батьки під час годування дітей

П'ятниця 29 грудня 2023 16:35
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Це впливає на психіку: яку помилку роблять батьки під час годування дітей Чому не можна змушувати дітей їсти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ганна Бойко

Батьки часто стикаються з проблемою, коли їхні діти відмовляються їсти, тоді багато хто з них вдається до радикальних методів, а саме заставляють спустошити тарілку. Однак, це поширена помилка, яка шкодить дитині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дитячого нутриціолога та дієтолога Ганни Бойко.

Чому батьки повинні цього уникати

Якщо ви заставляєте дитину їсти, то це приводить до того, що у неї порушується харчова поведінка, а саме "дружба з їжею". Експерт зазначила, що дитина починає боятися їжу, відмовлятися від неї.

Причому це відбувається свідомо на рівні психіки і дитина починає дуже багато їсти їжі, яку вона любить.

Нутриціолог радить так краще не робити, адже це шкодить і віддаляє батьків від дітей ще на декілька кроків.

Негативні асоціації з їжею можуть призвести до психологічних проблем у майбутньому. Також виникне стрес і конфлікти в сім‘ї.

"Якщо є довіра дитини до батьків, тоді вона готова чути, довіряти і буде їсти нові продукти, які ви так хочете", - додала вона.

Що варто зробити

Важливо пам'ятати, якщо в дитини немає апетиту, то заставляти їсти - це не природно. Треба допомогти їй мати голод - фізіологічну потребу їсти їжу.

Замість цього важливо створити позитивне та сприйнятливе ставлення до їжі, пропонувати здорові страви, збалансований раціон, і дозволяти дитині самостійно регулювати свій апетит

Для того, щоб малюк поїв, не обов’язково його змушувати або підкуповувати, краще урізноманітнити його раціон

Пам’ятайте, що будь-який корисний і поживний продукт можна замінити рівноцінним, тому не варто наполягати на конкретному блюді. Надайте альтернативу, так ви зможете і виявити причину відмови від їжі, і переконати дитину поїсти.

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