З’явилося правдиве відео про російські воєнні пісні

Усе це російське побєдоносіє часто несеться до нас під пісні часів Другої світової. Несеться, щоб тут швидко телепортнутися на концерт кобзона.

Добре, якщо під Катюшу, але часто нинішні мобіки вмирають під сучасний шлак, який записували десь у вигрібній ямі у Мурманську. Як за якістю, так і за наповненням...

Що зараз слухають мобілізовані орки? Які композиції вони співатимуть у пеклі? Чому кожна російська пісня про війну навіть із вуст дітей звучить як гімн загибелі? Подивіться це відео – і самі все зрозумієте.