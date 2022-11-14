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З’явилося правдиве відео про російські воєнні пісні

Колаж РБК-Україна: Під які пісні вмирають росіяни
Автор: Світлана Мащенко

Росіяни крадуть не лише пральні машини, унітази та жіночі труси, а навіть військові пісні, під які свіжомобілізовані гинуть десь під Херсоном. Звучить це убого, як і вся російська "культура".

Чому ці творіння справжнє лайно, дивіться нижче на відео від Styler.

Усе це російське побєдоносіє часто несеться до нас під пісні часів Другої світової. Несеться, щоб тут швидко телепортнутися на концерт кобзона.

Добре, якщо під Катюшу, але часто нинішні мобіки вмирають під сучасний шлак, який записували десь у вигрібній ямі у Мурманську. Як за якістю, так і за наповненням...

Що зараз слухають мобілізовані орки? Які композиції вони співатимуть у пеклі? Чому кожна російська пісня про війну навіть із вуст дітей звучить як гімн загибелі? Подивіться це відео – і самі все зрозумієте.

Раніше ми писали, як українських героїв зустрічали у нещодавно звільненому Херсоні.

Крім того повідомлялося, що в Києво-Печерській лаврі співають хвалебних пісень Росії.

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Війна Росії проти України