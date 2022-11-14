Появилось правдивое видео о российских военных песнях

Все это российское победоносие часто несется к нам под песни времен Второй мировой. Несется, чтобы здесь быстро телепортнуться на концерт кобзона.

Хорошо если под Катюшу, но часто нынешние мобики умирают под современный шлак, который записывали где-то в выгребной яме в Мурманске. Как по качеству, так и по наполнению...

Что сейчас слушают мобилизованные орки? Какие композиции они будут петь в аду? Почему каждая российская песня о войне даже из уст детей звучит как гимн гибели? Посмотрите это видео – и сами все поймете.