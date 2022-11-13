ua ru
Нд, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церква окупанта: у Києво-Печерській лаврі досі моляться за Росію (відео)

Новость на русском →
Київ, Неділя 13 листопада 2022 09:22
Церква окупанта: у Києво-Печерській лаврі досі моляться за Росію (відео) Фото: Києво-Печерська лавра (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Під час служби в Києво-Печерській лаврі виголошують молитви і славетні пісні на честь Росії. І це, коли в країні вже десятий місяць триває війна.

Про це розповів священослужитель Михайло Омельян, викладач кафедри богослів’я Київської православної богословської академії.

"Мене також дивують люди, які проходять повз, чують це все, і - мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях???" - обурюється священик.

Він звернувся до вірян, які приходять на служби і беруть участь в цьому дійстві.

"Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?!" - пише Омельян.

На кадрах видно, що служителі УПЦ (МП) разом з вірянами співають таке:

"Звон плывет, плывет над Россиею,

Пробуждается Матушка-Русь"…

Зазначимо, що Нижня лавра і досі знаходиться у віданні Української православної церкви (Московського патріархату), а Верхня лавра - у віданні Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

В коментарях дописувачі запитують, куди дивиться Служба безпеки:

  • І де СБУ?
  • Коли ж це скінчиться, найкращі сини України гинуть на війні, а ці нелюди моляться вбивцям.
  • Де наші органи, чому їх ще терпимо, всіх їх в рашу, туди їм дорога. Гинуть наші воїни, а вони моляться за рашу. Розігнати всіх і відправити за кораблем. Слава Україні.
  • Вилучити у кожного учасника майно та демонтувати з України. Задовбали вже.

Раніше ми писали, що у Києво-Печерській Лаврі буде створено чоловічий монастир, підпорядкований предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію.

Крім того ще в середині квітня предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що майже половина ченців у Києво-Печерській лаврі хочуть перейти до ПЦУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна Росії проти України