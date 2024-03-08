Можна виграти 100 тисяч. ПриватБанк запустив дуже вигідну акцію для українців: деталі

ПриватБанк запустив нову акцію для своїх клієнтів. Щомісяця учасники, які виконають усі умови, можуть виграти 25 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч гривень.

Про всі умови акції розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.

Хто і як може взяти участь в акції

Повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ІПН та активну картку Mastercard можуть стати учасником акції.

Що зробити, щоб стати учасником акції:

зареєструйтеся на сайті

здійсніть щонайменше 7 платежів із картки Mastercard через меню "Платежі" в Приват24, зокрема й через QR-код чи кнопку оплати на сайті, що ведуть у Приват24. Кожні 7 платежів - це новий шанс на виграш

чекайте на розіграш призів щомісяця

Яка винагорода чекає на переможців

Щомісяця розігруватимуться грошові винагороди:

25 тис. грн (4 переможці на місяць, загалом 12 переможців)

50 тис. грн (2 переможці на місяць, загалом 6 переможців)

100 тис. грн (1 переможець на місяць, загалом 3 переможці)

Додамо, що акція почала діяти з 7 березня і триватиме до 6 червня. В акції уже зареєструвалось майже пів тисячі українців.

Для участі в акції треба зареєструватись (скриншот)

Які платежі беруть участь в акції

В акції беруть участь договірні платежі, здійснені через меню "Платежі" вебверсії або мобільного застосунку Приват24. Також договірні платежі через QR-код і договірні платежі через платіжне посилання чи кнопку на сайті.

Приклади платежів, що беруть участь в акції: