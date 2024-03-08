ua en ru
Пт, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Можна виграти 100 тисяч. ПриватБанк запустив дуже вигідну акцію для українців: деталі

П'ятниця 08 березня 2024 13:20
UA EN RU
Можна виграти 100 тисяч. ПриватБанк запустив дуже вигідну акцію для українців: деталі ПриватБанк запустив вигідну акцію (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

ПриватБанк запустив нову акцію для своїх клієнтів. Щомісяця учасники, які виконають усі умови, можуть виграти 25 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч гривень.

Про всі умови акції розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.

Хто і як може взяти участь в акції

Повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ІПН та активну картку Mastercard можуть стати учасником акції.

Що зробити, щоб стати учасником акції:

  • зареєструйтеся на сайті
  • здійсніть щонайменше 7 платежів із картки Mastercard через меню "Платежі" в Приват24, зокрема й через QR-код чи кнопку оплати на сайті, що ведуть у Приват24. Кожні 7 платежів - це новий шанс на виграш
  • чекайте на розіграш призів щомісяця

Яка винагорода чекає на переможців

Щомісяця розігруватимуться грошові винагороди:

  • 25 тис. грн (4 переможці на місяць, загалом 12 переможців)
  • 50 тис. грн (2 переможці на місяць, загалом 6 переможців)
  • 100 тис. грн (1 переможець на місяць, загалом 3 переможці)

Додамо, що акція почала діяти з 7 березня і триватиме до 6 червня. В акції уже зареєструвалось майже пів тисячі українців.

Можна виграти 100 тисяч. ПриватБанк запустив дуже вигідну акцію для українців: деталіДля участі в акції треба зареєструватись (скриншот)

Які платежі беруть участь в акції

В акції беруть участь договірні платежі, здійснені через меню "Платежі" вебверсії або мобільного застосунку Приват24. Також договірні платежі через QR-код і договірні платежі через платіжне посилання чи кнопку на сайті.

Приклади платежів, що беруть участь в акції:

  • оплата комунальних послуг
  • сплата штрафу, податків
  • оплата навчання в школі/дитсадку/виші
  • благодійний внесок
  • плата за товари й послуги на рахунок ФОП/юридичної особи

Читайте також про те, що ПриватБанк змінив умови деяких переказів грошей з-за кордону.

Раніше ми писали про те, що ПриватБанк вдвічі знизив тариф на популярну послугу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк Виграш
NEWS
Британська розвідка назвала мету використання Росією іранських дронів Mohajer-6
Британська розвідка назвала мету використання Росією іранських дронів Mohajer-6