Можна виграти 100 тисяч. ПриватБанк запустив дуже вигідну акцію для українців: деталі
ПриватБанк запустив нову акцію для своїх клієнтів. Щомісяця учасники, які виконають усі умови, можуть виграти 25 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч гривень.
Про всі умови акції розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.
Хто і як може взяти участь в акції
Повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ІПН та активну картку Mastercard можуть стати учасником акції.
Що зробити, щоб стати учасником акції:
- зареєструйтеся на сайті
- здійсніть щонайменше 7 платежів із картки Mastercard через меню "Платежі" в Приват24, зокрема й через QR-код чи кнопку оплати на сайті, що ведуть у Приват24. Кожні 7 платежів - це новий шанс на виграш
- чекайте на розіграш призів щомісяця
Яка винагорода чекає на переможців
Щомісяця розігруватимуться грошові винагороди:
- 25 тис. грн (4 переможці на місяць, загалом 12 переможців)
- 50 тис. грн (2 переможці на місяць, загалом 6 переможців)
- 100 тис. грн (1 переможець на місяць, загалом 3 переможці)
Додамо, що акція почала діяти з 7 березня і триватиме до 6 червня. В акції уже зареєструвалось майже пів тисячі українців.
Для участі в акції треба зареєструватись (скриншот)
Які платежі беруть участь в акції
В акції беруть участь договірні платежі, здійснені через меню "Платежі" вебверсії або мобільного застосунку Приват24. Також договірні платежі через QR-код і договірні платежі через платіжне посилання чи кнопку на сайті.
Приклади платежів, що беруть участь в акції:
- оплата комунальних послуг
- сплата штрафу, податків
- оплата навчання в школі/дитсадку/виші
- благодійний внесок
- плата за товари й послуги на рахунок ФОП/юридичної особи
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