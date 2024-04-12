З'явилось два нових способи, як українці можуть економити на пальному: деталі
У квітні ПриватБанк запустив одразу дві акції, які допоможуть водіям економити на пальному. Спеціальні умови діють при заправці на ОККО та WOG.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.
3% кешбеку за заправлення на ОККО
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальну від ПриватБанку можуть стати учасником акції.
Для цього потрібно:
- зареєструватися в акції будь-яким способом: за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail, або ж на сторінці акції
- розраховуватися на АЗК "ОККО" кредитними коштами карток Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна від ПриватБанку
Учасники акції зможуть отримати кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 500 грн на місяць (621,12 грн з урахуванням ПДФО).
Акція діє з 10 квітня 2024 до 30 червня 2024 року.
Для участі в акції потрібно зареєструватись (скриншот)
Знижки до 1,5 грн на літрі пального при заправленні на WOG
Учасниками акції можуть стати клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa від ПриватБанку ("Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна).
Для участі в акції потрібно:
- заправити авто на АЗС мережі WOG будь-яким пальним від 20 літрів одним чеком
- назвати свій номер телефону на касі або показати картку PRIDE
- розрахуватися карткою Visa від ПриватБанку ("Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна) зручним способом: на касі АЗС, через сервіс WOG PAY або термінал самообслуговування WOG PAY BOX
Учасники акції при виконанні умов отримають знижки на АЗС мережі WOG у разі купівлі від 20 до 125 літрів пального:
- 1,5 грн - на літр бензину та дизеля
- 1 грн - на літр газу
Акція діє з 8 квітня 2024 до 16 червня 2024 року.
Для участі у цій акції реєструватись не потрібно (скриншот)
Раніше ми писали про те, що ПриватБанк запусти акцію, яка дозволяє отримувати кешбек за покупку товарів.
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