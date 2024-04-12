Появились два новых способа, как украинцы могут экономить на топливе: детали

В апреле ПриватБанк запустил сразу две акции, которые помогут водителям экономить на топливе. Специальные условия действуют при заправке ОККО и WOG.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

3% кэшбэка за заправку на ОККО

Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальную от ПриватБанка могут стать участником акции.

Для этого нужно:

зарегистрироваться в акции любым способом: по предложению, поступившему в Приват24 или на e-mail, или же на странице акции

рассчитываться на АЗК "ОККО" кредитными средствами карт Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная от ПриватБанка

Участники акции смогут получить кэшбэк 3% от оплаты, но не более 500 грн в месяц (621,12 грн с учетом НДФЛ).

Акция действует с 10 апреля 2024 года по 30 июня 2024 года.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться (скриншот)

Скидки до 1,5 грн на литре горючего при заправке на WOG

Участниками акции могут стать клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная).

Для участия в акции нужно:

заправить авто на АЗС сети WOG любым горючим от 20 литров одним чеком

назвать свой номер телефона на кассе или показать карту PRIDE

рассчитаться картой Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная) удобным способом: на кассе АЗС, через сервис WOG PAY или терминал самообслуживания WOG PAY BOX

Участники акции при выполнении условий получат скидки на АЗС сети WOG при покупке от 20 до 125 литров горючего:

1,5 грн - на литр бензина и дизеля

1 грн - на литр газа

Акция действует с 8 апреля 2024 года по 16 июня 2024 года.

Для участия в этой акции зарегистрироваться не нужно (скриншот)