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Появились два новых способа, как украинцы могут экономить на топливе: детали

Пятница 12 апреля 2024 15:31
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Появились два новых способа, как украинцы могут экономить на топливе: детали Как экономить на горючем (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

В апреле ПриватБанк запустил сразу две акции, которые помогут водителям экономить на топливе. Специальные условия действуют при заправке ОККО и WOG.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

3% кэшбэка за заправку на ОККО

Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальную от ПриватБанка могут стать участником акции.

Для этого нужно:

  • зарегистрироваться в акции любым способом: по предложению, поступившему в Приват24 или на e-mail, или же на странице акции
  • рассчитываться на АЗК "ОККО" кредитными средствами карт Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная от ПриватБанка

Участники акции смогут получить кэшбэк 3% от оплаты, но не более 500 грн в месяц (621,12 грн с учетом НДФЛ).

Акция действует с 10 апреля 2024 года по 30 июня 2024 года.

Появились два новых способа, как украинцы могут экономить на топливе: деталиДля участия в акции нужно зарегистрироваться (скриншот)

Скидки до 1,5 грн на литре горючего при заправке на WOG

Участниками акции могут стать клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная).

Для участия в акции нужно:

  • заправить авто на АЗС сети WOG любым горючим от 20 литров одним чеком
  • назвать свой номер телефона на кассе или показать карту PRIDE
  • рассчитаться картой Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная) удобным способом: на кассе АЗС, через сервис WOG PAY или терминал самообслуживания WOG PAY BOX

Участники акции при выполнении условий получат скидки на АЗС сети WOG при покупке от 20 до 125 литров горючего:

  • 1,5 грн - на литр бензина и дизеля
  • 1 грн - на литр газа

Акция действует с 8 апреля 2024 года по 16 июня 2024 года.

Появились два новых способа, как украинцы могут экономить на топливе: деталиДля участия в этой акции зарегистрироваться не нужно (скриншот)

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк запусти акцию, позволяющую получать кэшбэк за покупку товаров.

Читайте также о том, что ПриватБанк запустил очень выгодную акцию для украинцев.

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