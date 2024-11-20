З'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутися

Квартира знаходиться на Зоологічній вулиці, поряд із Московським зоопарком. Її площа - 122 квадратні метри. Свого часу це житло українській співачці подарував колишній мер російської столиці Юрій Лужков.

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

"Москвичі вишикувалися в чергу, щоб подивитися квартиру Софії Ротару, яку вона виставила на продаж. Житло, подароване співачці екс-мером Москви Лужковим, щодня дивляться щонайменше троє людей", - сказано в повідомленні.

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

Нині вартість квартири становить 65 мільйонів рублів. Примітно, що житло вже довго не можуть продати, оскільки ще місяць тому його вартість була 70 мільйонів.

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

"Торгуватися співачка особливо не налаштована: рієлтор Ротару обговорює знижки неохоче. Можливо тому, що за останній місяць уже знизили ціну на 5 мільйонів рублів", - сказано в повідомленні.

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

На фото можна побачити досить простору квартиру з великим залом та кухнею. Також тут є дві спальні та два санвузли.

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

Що відомо про життя Ротару після початку повномасштабної війни

Зазначимо, що Софія Ротару після 24 лютого 2022 року не часто з'являється у соцмережах, а тим більше на публіці. Де живе артистка - теж не відомо.

Вона зрідка публікує Stories, де або показує наслідки ракетних ударів або вітає українців зі святами. Іноді вона постить архівні фотографії зі своїми близькими.

Остання публікація у її блозі датована 7 серпня 2022 року. Тоді артистка приїхала до свого рідного села Маршинці Чернівецької області.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)