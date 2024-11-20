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Появились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавиться

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Катерина Собкова

Легендарная певица София Ротару, которая недавно впервые за долгое время показалась в столице Украины, не может продать 3-комнатную квартиру в Москве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Telegram-канале SHOT.

Квартира находится на Зоологической улице, рядом с Московским зоопарком. Ее площадь - 122 квадратных метра. В свое время это жилье украинской певице подарил бывший мэр российской столицы Юрий Лужков.

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

"Москвичи выстроились в очередь, чтобы посмотреть квартиру Софии Ротару, которую она выставила на продажу. Жилье, подаренное певице экс-мэром Москвы Лужковым, ежедневно смотрят минимум три человека", - сказано в сообщении.

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

Сейчас стоимость квартиры составляет 65 миллионов рублей. Примечательно, что жилье уже длительное время не могут продать, так как еще месяц назад его стоимость была 70 миллионов.

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

"Торговаться певица особо не настроена: риелтор Ротару обсуждает скидки неохотно. Возможно, потому, что за последний месяц уже снизили цену на 5 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

На фото можно увидеть достаточно просторную квартиру с большим залом и кухней. Также тут есть две спальни и два санузла.  

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

Что известно о жизни Ротару после начала полномасштабной войны

Отметим, что София Ротару после 24 февраля 2022 года не часто появляется в соцсетях, а тем более на публике. Где живет артистка - тоже не известно.

Она изредка публикует Stories, в которых либо показывает последствия ракетных ударов, либо поздравляет украинцев с праздниками. Время от времени она постит архивные фото со своими близкими.

Последняя публикация в ее блоге датирована 7 августа 2022 года. Тогда артистка приехала в свое родное село Маршинцы Черновицкой области.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

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