З'явилася технологія, що поліпшує якість старих відео та GIF-файлів (відео)

Adobe, розробник популярного програмного забезпечення Photoshop, продемонстрував інноваційну технологію покращення якості анімованих GIF-зображень та відео низької роздільної здатності. На жаль, ця технологія ще не доступна більшості користувачам, проте її потенціал вражає.

Про це повідолмляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт про комп'ютерну техніку, гаджети The Verge .

Технологія Adobe Res-Up пропонує метод підвищення роздільної здатності зображення за допомогою рахунку дифузії, який є одним із методів генеративного штучного інтелекту. Вона дозволяє збільшувати різкість та деталізацію зображення.

В одному з прикладів Adobe продемонструвала свою роботу на фрагменті фільму "Червоний дім" (The Red House) 1947 року, підвищивши його роздільну здатність з 480 × 360 до 1280 × 960 пікселів.

Фрагмент з фільму "Червоний фільм" 1947 року (gif: The Verge)

Зображення, отримані за допомогою цього штучного інтелекту, стали значно чіткішими, прибравши більшу частину розмитості. Хоча картинка може виглядати трохи несправжньо, це дуже чіткий крок вперед порівняно із технологією Video Super Resolution від Microsoft.

Іншим прикладом є невеликий фрагмент відео, де показано слоненя. Тут алгоритм також зробив відео набагато чіткішим та додав нові деталі, включаючи зморшки на шкірі.

Слоненя іде по воді (gif: The Verge)

Важливо відзначити, що в цьому випадку зображення виглядає більш природним, оскільки зморшки органічно рухаються разом із твариною.

Adobe поки що не готова робити технологію Res-Up загальнодоступною, але не виключено, що в майбутньому вона може бути інтегрована у програми Adobe Premiere Pro або Express.