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Microsoft припинить продовжувати ліцензії компаніям РФ

Новость на русском →
Четвер 10 серпня 2023 18:39
Microsoft припинить продовжувати ліцензії компаніям РФ Фото: Microsoft припинить продовжувати ліцензії компаніям РФ (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Наталія Кава

Microsoft повідомив компанії в Росії про те, що припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows з 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як вказано в листі технічної підтримки компанії, Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в Росії.

Однак активні на той момент підписки будуть діяти до кінця терміну оплати. У майбутньому їх буде не можна продовжити.

З цього слідує, що російські компанії не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації. Через це у РФ почали шукати альтернативні операційні системи, такі як Linux або macOS.

Скандали з Microsoft

Для такої великої корпорації як Microsoft потрапляння в різні скандали є звичною справою. Так, на початку червня Microsoft оштрафували в США на 20 млн доларів через незаконний збір особистої інформації про дітей.

До цього американська влада виписувала Microsoft понад 3 млн доларів штрафу за те, що корпорація допустила використання її продукції в окупованому Криму.

Також Microsoft загрожував штраф через придбання Activision Blizzard. Компанія могла заплатити штраф розміром з десятки мільйонів доларів.

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Microsoft Війна Росії проти України
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