Появилась технология, улучшающая качество старых видео и GIF-файлов (видео)

Adobe, разработчик популярного программного обеспечения Photoshop, продемонстрировал инновационную технологию улучшения качества анимированных GIF-изображений и видео низкого разрешения. К сожалению, эта технология еще не доступна большинству пользователей, однако ее потенциал поражает.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике, гаджетах The Verge .

Технология Adobe Res-Up предлагает метод повышения разрешения изображения с помощью счета диффузии, являющегося одним из методов генеративного искусственного интеллекта. Она позволяет увеличивать резкость и детализацию изображения.

В одном из примеров Adobe продемонстрировала свою работу на фрагменте фильма "Красный дом" (The Red House) 1947 года, повысив его разрешение с 480×360 до 1280×960 пикселей.

Фрагмент из фильма "Красный фильм" 1947 года (gif: The Verge)

Изображения, полученные с помощью этого искусственного интеллекта, стали значительно более четкими, убрав большую часть размытости. Хотя картинка может выглядеть немного не по-настоящему, это очень четкий шаг вперед по сравнению с технологией Video Super Resolution от Microsoft.

Другим примером является небольшой фрагмент видео, где показан слоненок. Здесь алгоритм также сделал видео гораздо более четким и добавил новые детали, включая морщины на коже.

Слоненок идет по воде (gif: The Verge)

Важно отметить, что в этом случае изображение выглядит более естественным, поскольку морщинки органически двигаются вместе с животным.

Adobe пока не готова делать технологию Res-Up общедоступной, но не исключено, что в будущем она может быть интегрирована в Adobe Premiere Pro или Express.