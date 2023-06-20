"З таким прізвищем і до дітей": у Львові в медуніверситеті виник гучний скандал

У Львівському національному медичному університеті імена Данила Галицького спалахнув скандал між викладачами та студентами під час розподілу інтернатури. Зокрема, адміністрація закладу вживала недоречні та сексистські жарти.
Про це повідомив лікар-анестезіолог з Одеської області Іван Черненко у Facebook.
Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський насміхався з прізвищ майбутніх інтернів.
"Сексизм, насмішки над прізвищами, тупі жарти і все найкраще, що тільки може демонструвати національний університет в намаганні підтвердити звання «абсолютно непотрібна установа", - зазначає у дописі лікар Черненко.
"Волкодав - ох і фамілія. З таким прізвищем і до дітей", - Борис Зіменковський.
Інший член комісії відповів: "Та вона заміж вийде".
"Та я жартую", - сказав ректор.
Він також "порадив" студентці "повіситися" і жартував, що жінка-хірург його "заріже".
"Жінка, а хоче різати… Сумно. Я би такої знати не хотів", - сказав Зіменковський.
Студенти університету також поскаржились на відсутність комунікації між вишем та Міністерством охорони здоров’я України. Адже в університеті, то з’являються, то зникають місця на інтернатуру.
Також студенти говорять про недотримання наказів МОЗ про інтернатуру та "відсутність адекватної комунікації зі студентами".
Раніше ми повідомляли, що у Львові хазяйка зі скандалом виселила захисників України на вулицю.
Також ми писали, що у Львівській політехніці спалахнув скандал через відео викладача у TikTok.