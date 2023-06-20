UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"З таким прізвищем і до дітей": у Львові в медуніверситеті виник гучний скандал

У Львові в медуніверситеті виник скандал (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Львівському національному медичному університеті імена Данила Галицького спалахнув скандал між викладачами та студентами під час розподілу інтернатури. Зокрема, адміністрація закладу вживала недоречні та сексистські жарти.

Про це повідомив лікар-анестезіолог з Одеської області Іван Черненко у Facebook.

Деталі скандалу

Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський насміхався з прізвищ майбутніх інтернів.

"Сексизм, насмішки над прізвищами, тупі жарти і все найкраще, що тільки може демонструвати національний університет в намаганні підтвердити звання «абсолютно непотрібна установа", - зазначає у дописі лікар Черненко.

"Волкодав - ох і фамілія. З таким прізвищем і до дітей", - Борис Зіменковський.

Інший член комісії відповів: "Та вона заміж вийде".

"Та я жартую", - сказав ректор.

Він також "порадив" студентці "повіситися" і жартував, що жінка-хірург його "заріже".

"Жінка, а хоче різати… Сумно. Я би такої знати не хотів", - сказав Зіменковський.

На що скаржаться студенти

Студенти університету також поскаржились на відсутність комунікації між вишем та Міністерством охорони здоров’я України. Адже в університеті, то з’являються, то зникають місця на інтернатуру.

Також студенти говорять про недотримання наказів МОЗ про інтернатуру та "відсутність адекватної комунікації зі студентами".

Раніше ми повідомляли, що у Львові хазяйка зі скандалом виселила захисників України на вулицю.

Також ми писали, що у Львівській політехніці спалахнув скандал через відео викладача у TikTok.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівскандалуниверситет