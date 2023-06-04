"Ти прийшов, злодій!" У Львові хазяйка зі скандалом виселила захисників України на вулицю (відео)

У Львові трапився скандал із власницею квартири, яка виселила захисників України, військових з Одеси, на вулицю.

Дізнайтеся про деталі НП в матеріалі Styler нижче.

Взяла 20 тисяч і не повернула

В одному з одеських пабліків в соцмережах з'явилося відео, на якому жінка з погрозами виселяє військових на вулицю, звинувачуючи їх в якомусь "злодійстві".

При цьому, в повідомленні говориться, що жіночка ще й відмовилася повертати гроші, заплачені за два місяці.

"Ми військові із Одеси, на даний час змушені перебувати в Львівській області та винаймати тут квартиру! На відео власниця квартири яка взяла гроші за два місяці, на секундочку, 20 тисяч гривень. Та через пару тижнів прийшла нас виселяти, але при цьому гроші не повернула! Тай ще при цьому почала ображати одеситів!" - обурюються військові.

Жінка махала стільцем і погрожувала

На кадрах видно, що жінка влаштувала істерику, махала стільцем і погрожувала військовому його "пере**"ати.

На що чоловік спокійно відповів: "На війні не вбили, і ви не вб'єте".

Обережно, кадри містять нецензурну лексику, 18+