"С такой фамилией и к детям": во Львове в медуниверситете возник громкий скандал

Во Львовском национальном медицинском университете имена Даниила Галицкого возник скандал между преподавателями и студентами во время распределения интернатуры. В частности, администрация заведения применяла неуместные и сексистские шутки.
Об этом сообщил врач-анестезиолог из Одесской области Иван Черненко в Facebook.
Ректор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Борис Зименковский насмехался над фамилиями будущих интернов.
"Сексизм, насмешки над фамилиями, тупые шутки и все самое лучшее, что только может демонстрировать национальный университет в попытке подтвердить звание "совершенно ненужное учреждение", - отмечает врач Черненко.
"Волкодав - ох и фамилия. С такой фамилией и к детям", - говорит Зименковский.
Другой член комиссии ответил: "Да она замуж выйдет".
"Да я шучу", - сказал ректор.
Он также "посоветовал" студентке "повеситься" и шутил, что женщина-хирург его "зарежет".
"Женщина, а хочет резать… Грустно. Я бы такой знать не хотел", - сказал Зименковский.
Студенты университета также пожаловались на отсутствие коммуникации между вузом и Министерством здравоохранения Украины. Ведь в университете то появляются, то исчезают места на интернатуру.
Также студенты говорят о несоблюдении приказов Минздрава об интернатуре и "отсутствии адекватной коммуникации со студентами".
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