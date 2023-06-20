"С такой фамилией и к детям": во Львове в медуниверситете возник громкий скандал

Детали скандала

Ректор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Борис Зименковский насмехался над фамилиями будущих интернов.

"Сексизм, насмешки над фамилиями, тупые шутки и все самое лучшее, что только может демонстрировать национальный университет в попытке подтвердить звание "совершенно ненужное учреждение", - отмечает врач Черненко.

"Волкодав - ох и фамилия. С такой фамилией и к детям", - говорит Зименковский.

Другой член комиссии ответил: "Да она замуж выйдет".

"Да я шучу", - сказал ректор.

Он также "посоветовал" студентке "повеситься" и шутил, что женщина-хирург его "зарежет".

"Женщина, а хочет резать… Грустно. Я бы такой знать не хотел", - сказал Зименковский.

На что жалуются студенты

Студенты университета также пожаловались на отсутствие коммуникации между вузом и Министерством здравоохранения Украины. Ведь в университете то появляются, то исчезают места на интернатуру.

Также студенты говорят о несоблюдении приказов Минздрава об интернатуре и "отсутствии адекватной коммуникации со студентами".