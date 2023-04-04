У Львівській політехніці спалахнув скандал через відео викладача у TikTok

Викладач Національного університету "Львівська політехніка" отримав у подарунок від студентів футболку з написом "I hate LNU" ("Я ненавиджу ЛНУ") та закресленим логотипом вишу, та записав із хлопцями відео з розповіддю про цей навчальний заклад, після чого виклав ролик у своєму акаунті в TikTok.

Кадри, де педагог розхвалює університет та демонструє одяг із зображеною зворотною "думкою", викликали на кафедрі ЛНУ здивування та обурену реакцію, передає Zahid.net .

Сам же герой ролика Василь Банах - старший викладач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини, заступник завкафедрою із загальних питань - згодом видалив своє скандальне відео, перепросив за ситуацію та пояснив, як вийшов такий конфуз.

Зазначається, що з ним на кафедрі провели "відповідну роботу".

"Ми всі тут любимо Львівський університет Івана Франка, тому що на 90% є його випускниками. Зокрема, й Банах. Ба більше, він ще й аспірант ЛНУ. Це просто невелике непорозуміння. На цю тему також поспілкувалися зі студентами. Ми один одного повинні поважати", - каже завкафедри Іван Хома.

Як з'ясувалося, цю футболку Василю Банаху принесли на пару студенти, вручивши як презент. Викладач вирішив записати коротке відео, на якому розповів, що ЛНУ є найкращим університетом, а також заохочував абітурієнтів вступати до цього вишу. Студенти на фоні підтримували освітянина.

Відео: віддалений з TikTok ролик Василя Банаха розійшовся по соцмережах

Виявилося, що Василь Михайлович просто не глянув, що написано на футболці, розповів Хома.

"Я запитав, чи він читав, що написано на цій футболці. Він сказав, що не звернув уваги. Тобто він не знав, що означає слово hate, тому що вивчав раніше німецьку мову", - пояснив завідувач кафедри.

Він додав, що була реакція колег зі Львівського університету, але "ми порозумілися, просили вибачення".

"Все нормально, ми не сварилися і не билися. Це не конфлікт, а просто непорозуміння", - зауважує Хома.

У новому відео Банах звернувся до студентів Львівської політехніки. Викладач зазначив, що він, звичайно, перепрошує, і "може ми трохи перегнули палку з хайпом, але маєте розуміти, це TikTok, це така весела платформа".

"Але насправді немає значення, в якому університеті студент вчиться, ви є єдина спільнота українських студентів", - з усмішкою сказав він.

Відео: викладач Львівської політехніки після історії з футболкою "I hate LNU" звернувся до студентів