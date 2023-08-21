З/п 75 тисяч і без досвіду. 10 найкращих варіантів роботи для студентів у Києві

У вересні школярі та студенти підуть на навчання. Це означає, що вже у перший місяць осені численні першокурсники зіткнуться із невеликими стипендіями та дорогим життям у столиці. Багато абітурієнтів одразу ж почнуть шукати роботу, яка нормально оплачується і де не потрібен буде досвід.

Такі вакансії з’являються на різноманітних сайтах з пошуку роботи. Ми проаналізували їх і розповідаємо, на які 10 спеціальностей можна влаштуватися студентам навіть без досвіду роботи, але на пристойні гроші, прямо зараз.

Кур'єр

До обов’язків входить доставка різних товарів з можливістю самостійно вирішувати, коли доставляти. Крім того, з собою потрібно мати паспорт та водійські права з техпаспортом. Також від чоловіків військовий квиток або приписне не вимагається.

Заробітна плата до 50 000 гривень.

Оператор call-центра

На цій вакансії потрібен менеджер з продажу, який буде працювати з товарами для дому. Від кандидата вимагають здатність швидко навчатися, спрямованість на результат та енергійність.

Заробітна плата від 20 000 до 60 000 гривень.

Продавець-консультант

Основне завдання кандидата на цю посаду - консультація клієнтів продукції в магазинах-партнерах Glo, IQOS тощо.

Потрібно реєструвати девайси у CRM-системі (управління відносинами з клієнтами), допомагати їм з вибором продукту, надавати професійні консультації щодо використання і підтримки девайсів, та пояснювати переваги продуктів цієї компанії. Роботодавець наголошує, що досвід роботи в продажах або в сфері обслуговування клієнтів буде перевагою, але вони також готові взяти на роботу студентів без досвіду.

Заробітна плата пропонується погодинно, 120 гривень за одну робочу годину та бонуси за продажі. Також робочий графік узгоджується особисто.

Заробітна плата від 20 000 до 50 000 гривень.

Рієлтор з оренди нерухомості

Працівник буде спілкуватися із клієнтами, проводити покази квартир. Співробітник повинен мати щонайменше базові навички ведення переговорів.

Заробітна плата від 25 000 до 65 000 гривень.

Фінансовий консультант

В обов’язки працівника входить пошук клієнтів на продукти страхових компаній, аналіз потреби клієнта, підбір програми і супровід клієнта в питаннях отримання виплат від страхових компаній.

Заробітна плата від 30 000 до 60 000 гривень.

Оператор агродрона

У вимогах до цієї вакансії зазначається обов’язковий досвід керування дроном. Також потрібно мати знання технічних характеристик, експлуатації БПЛА. Від кандидата також вимагають наявність посвідчення водія категорії В та обов’язковий досвід водіння.

Заробітна плата від 30 000 до 60 000 гривень.

Менеджер з продажу

Ключовими функціями співробітника будуть укладання договорів на ремонтні послуги, пошук партнерів та клієнтів, створення та ведення клієнтської бази та звітності через CRM-систему.

Заробітна плата від 25 000 до 75 000 гривень.

Телеведуча / ведуча

Серед обов’язків - робота на знімальному майданчику, робота в багатомовній сфері, робочий день 12 годин. Також серед вимог до кандидатів досвід роботи в колективі, правильна вимова, грамотність та знання іноземних мов.

Заробітна плата від 30 000 до 50 000 гривень.

Персональний тренер

Основними обов’язками на цій посаді є надання індивідуальних консультацій клієнтам з питань фітнесу та здорового способу життя, проведення індивідуальних тренувань згідно з розробленими програмами, моніторинг прогресу клієнтів та корекція тренувальних програм відповідно до результатів.

Також серед вимог потрібно знати основи фітнесу.

Рівень освіти для цієї посади - незакінчена спортивна вища.

Заробітна плата від 20 000 до 50 000 гривень.

Експерт з нерухомості

Потрібно робити пошук та привертати нових клієнтів, які зацікавлені в оренді або купівлі елітного житла.

Також треба проводити переговори та укладати угоди з потенційними клієнтами, робити огляди нерухомості та надавати рекомендації клієнтам.

Вести документацію та забезпечувати правильне оформлення угод.