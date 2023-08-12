Роботи більше, але не для всіх: які спеціальності є найбільш прибутковими у 2023 році
У липня 2023 року український ринок праці стабілізувався після тривалого застою. Зарплати в регіонах продовжують рости, хоча кількість вакансій не збільшується. Проте шукачі впевнено знаходять бажані позиції, чого не скажеш про IT-фахівців.
Які спеціальності зараз приносять найбільше грошей - читайте нижче в матеріалі Styler.
Де з'явилося найбільше вакансій
Аналітики виділили 10 категорій, де приріст нових позицій найбільший.
- страхування - до 190 вакансій
- культура, музика, шоу-бізнес - до 494 вакансій
- охорона, безпека - до 1 855 вакансій
- юриспруденція - до 1 184 вакансій
- телекомунікації та зв'язок - до 3 563 вакансій
- освіта, наука - до 4 017 вакансій
- секретаріат, діловодство - до 4 574 вакансій
- будівництво, архітектура - до 5 291 вакансій
- логістика, склад, ЗЕД - до 9 316 вакансій
- робочі спеціальності, виробництво - до 16 994 вакансій
На піку "популярності" підприємства, які займаються виробництвом і відбудовою. Логістика та телекомунікації також відіграють важливу роль, адже є так званим містком між бізнесами. А сфера освіти готується до прийдешнього навчального періоду, тому садочки, школи та ВНЗ поповнюють свої кадри.
Що сталося в IT
У цій сфері спостерігається підвищена конкуренція. Найбільш помітною вона є на посадах діджитал-фахівців: javascript-програміст, програміст Java, Python-програміст, а також копірайтер, спеціаліст чата та відеомонтажер.
Для порівняння, охочих працювати верстальником чи Front-end програмістом у понад 30 разів більше, ніж раніше, а тестувальником та UI/UX-дизайнером - у понад 10 разів більше, ніж продавцем чи водієм.
Зарплати ростуть третій місяць поспіль
Найбільше зарплати зросли у цих областях:
- Дніпровська - з 16 000 до 16 500 гривень
- Київська - з 18 750 до 19 000 гривень
- Львівська - з 16 775 до 17 000 гривень
- Одеська - з 16 275 до 17 325 гривень
Найбільше підвищення отримали такі сфери роботи:
- до 33 000 гривень - нерухомість
- до 32 500 гривень - топменеджмент
- до 22 500 гривень - продаж, закупівля
- до 21 000 гривень - IT, комп'ютери, інтернет
- до 20 000 гривень - страхування, управління персоналом, HR
- до 19 950 гривень - сільське господарство, агробізнес
- до 18 500 гривень - краса, фітнес, спорт
Найнижчі зарплати від 6 750 до 11 000 гривень за посадами у консьєржів, санітарів, прибиральників, посудомийників, асистентів ветеринарного лікаря та інтерв'юерів.
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