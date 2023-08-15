Робота в Києві: 10 найбільш високооплачуваних вакансій від Центру зайнятості
За різними даними, середня заробітна плата по Україні становить 16 500 гривень, проте є вакансії, де пропонують оплату від 40 000 гривень.
Така робота з'явилася на сайті Державного центру зайнятості.
На якій роботі в Києві найбільше платять
- Спеціаліст з обслуговування клієнтів
До обов'язків входить здійснення продажу банківських послуг клієнтам з урахуванням вимог щодо якості обслуговування. Крім того, потрібно шукати потенційних клієнтів та працювати з постійними.
Заробітна плата - 41 262 гривні (основна - 20 631 гривня).
- Водій автотранспортних засобів
Ця вакансія свідчить про військову службу за контрактом. Від кандидата вимагають керування автотранспортним засобом, а також мати такі водійські категорії: В, С, D, Е.
Заробітна плата - 43 650 гривень (основна - 14 100 гривень).
- Стрілець-гранатометник
Також військова служба за контрактом. Кандидату пропонують страхування здоров'я та життя.
Заробітна плата - 47 750 гривень (основна - 13 200 гривень).
- Кухар
В обов'язки входить приготування страв для військовослужбовців, тому це також військова служба за контрактом. Серед вимог зазначають один рік досвіду на аналогічній посаді та відповідна освіта.
Заробітна плата - 44 550 гривень (основна - 14 900 гривень).
- Командир відділення
Командир підрозділу забезпечує виконання поставлених задач, контроль за підлеглими, виконання доручень керівництва. Кандидату потрібно мати диплом за спеціальністю 253 Військове управління.
Заробітна плата - 45 000 гривень.
- Медсестра/медбрат
Співробітник буде проходити військову службу за контрактом і повинен мати щонайменше рік досвіду роботи на аналогічній посаді та мати закінчену вищу освіту за спеціальністю 223 Медсестринство.
Заробітна плата - 42 750 гривень (основна - 13 200 гривень).
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Журналіст мультимедійних видань ЗМІ
Серед обов'язків створення контенту англійською мовою в різноманітних форматах, відстежування новин зі ЗМІ, визначення ключові події, написання аналітичних звітів для вебсайту та інших платформ, редагування текстів англійською мовою.
Заробітна плата - 49 029 гривень.
- Бетоняр
Працівник буде займатися очищенням, змащуванням і складанням форм та установок, приймати оброблені форми та установки, встановлювати закладні деталі та монтажні петлі тощо.
Заробітна плата - 45 000 гривень.
- Тракторист
Потрібно керувати трактором під час проходження військової служби за контрактом. В описі вакансій також ідеться про те, що служба можу проходити безпосередньо на лінії фронту.
Заробітна плата - 43 650 гривень (основна - 20 000 гривень).
- Інженер електрозв'язку
Потрібно відновлювати засоби та способи зв'язку, усувати наслідки стихійних лих, аварій. Це також військова служба за контрактом, тому фактично посада називається зв'язківець.
Заробітна плата - 42 750 гривень (основна - 20 000 гривень).
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