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Робота в Києві: 10 найбільш високооплачуваних вакансій від Центру зайнятості

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Україна, Вівторок 15 серпня 2023 19:44
Робота в Києві: 10 найбільш високооплачуваних вакансій від Центру зайнятості На якій роботі платять від 40 000 гривень (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

За різними даними, середня заробітна плата по Україні становить 16 500 гривень, проте є вакансії, де пропонують оплату від 40 000 гривень.

Така робота з'явилася на сайті Державного центру зайнятості.

На якій роботі в Києві найбільше платять

  • Спеціаліст з обслуговування клієнтів

До обов'язків входить здійснення продажу банківських послуг клієнтам з урахуванням вимог щодо якості обслуговування. Крім того, потрібно шукати потенційних клієнтів та працювати з постійними.

Заробітна плата - 41 262 гривні (основна - 20 631 гривня).

  • Водій автотранспортних засобів

Ця вакансія свідчить про військову службу за контрактом. Від кандидата вимагають керування автотранспортним засобом, а також мати такі водійські категорії: В, С, D, Е.

Заробітна плата - 43 650 гривень (основна - 14 100 гривень).

  • Стрілець-гранатометник

Також військова служба за контрактом. Кандидату пропонують страхування здоров'я та життя.

Заробітна плата - 47 750 гривень (основна - 13 200 гривень).

  • Кухар

В обов'язки входить приготування страв для військовослужбовців, тому це також військова служба за контрактом. Серед вимог зазначають один рік досвіду на аналогічній посаді та відповідна освіта.

Заробітна плата - 44 550 гривень (основна - 14 900 гривень).

  • Командир відділення

Командир підрозділу забезпечує виконання поставлених задач, контроль за підлеглими, виконання доручень керівництва. Кандидату потрібно мати диплом за спеціальністю 253 Військове управління.

Заробітна плата - 45 000 гривень.

  • Медсестра/медбрат

Співробітник буде проходити військову службу за контрактом і повинен мати щонайменше рік досвіду роботи на аналогічній посаді та мати закінчену вищу освіту за спеціальністю 223 Медсестринство.

Заробітна плата - 42 750 гривень (основна - 13 200 гривень).

  • Журналіст мультимедійних видань ЗМІ

Серед обов'язків створення контенту англійською мовою в різноманітних форматах, відстежування новин зі ЗМІ, визначення ключові події, написання аналітичних звітів для вебсайту та інших платформ, редагування текстів англійською мовою.

Заробітна плата - 49 029 гривень.

  • Бетоняр

Працівник буде займатися очищенням, змащуванням і складанням форм та установок, приймати оброблені форми та установки, встановлювати закладні деталі та монтажні петлі тощо.

Заробітна плата - 45 000 гривень.

  • Тракторист

Потрібно керувати трактором під час проходження військової служби за контрактом. В описі вакансій також ідеться про те, що служба можу проходити безпосередньо на лінії фронту.

Заробітна плата - 43 650 гривень (основна - 20 000 гривень).

  • Інженер електрозв'язку

Потрібно відновлювати засоби та способи зв'язку, усувати наслідки стихійних лих, аварій. Це також військова служба за контрактом, тому фактично посада називається зв'язківець.

Заробітна плата - 42 750 гривень (основна - 20 000 гривень).

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