"Ювелирный" скандал в Украине получил продолжение: "Золотой Век" ответил Гуземе

В комментарии Styler представители "Золотого Века" заверили, что они не копировали изделия Guzema, и могут это подтвердить лично Валерии Гуземе или и в юридической плоскости. При этом, говорят в компании, Гузема отказалась встречаться лично с представителем НАЗ.

"Тренд на открытые кольца с шариками (open ring balls) появился в начале 21 века, и не у нас в стране, а в Италии. Мода циклична, поэтому каждые несколько лет она повторяется. В частности, недавний очередной виток популярности такого дизайна изделий пришелся на 15-е 16-е годы. Как пример можем привести следующие дизайны таких колец, опубликованные в Instagram в 15 году, как производителями и из стран ближнего зарубежья, так и, например, австралийскими брендами", - говорят в "Золотом Веке", приведя примеры.

Если же говорить именно о кольце, которое указано в посте Гуземы, то в их модельном ряду, говорят в "Золотом Веке", оно появилось еще в 2016 году.

"То есть фактически, согласно предоставленным Валерией документами, патент получен в сентябре 2018 года, в то время, как бренд "Золотой Возраст" производил такие кольца по меньшей мере еще за два года до получения патента Валерией", - говорят представители бренда.

Также в компании рассказали и о патентовании изделий в ювелирной отрасли.

"Как правило, изделия не патентуются производителем. Единственным вариантом патентования ювелирных изделий - есть отличительная черта на конкретном изделии. В описанной ситуации - это логотип Guzema (подпись)", - говорят в компании.

Если проще, то патентование ювелирных изделий якобы можно сравнить с патентованием одежды.

Например, если вы производите бежевое пальто с круглыми пуговицами, а кто-то начал производить бежевое пальто с желтыми пуговицами, под своим брендом и нашивать название своего бренда на подклад. Затем патентует промышленный образец: бежевое пальто с круглыми пуговицами и названием своего бренда N на подкладке. Означает ли это, что теперь первый производитель что-то нарушает? Нет, потому что Защита выдана и действует только на все признаки промышленного образца: пальто, бежевый цвет, пуговицы, нашивка бренда N.

Если какой-то из признаков не совпадает, например, цвет или название бренда, нарушения патента не происходит. Именно поэтому во всем мире патенты не выдаются на общепринятые типы изделий, а только на уникальный набор характеристик. Иначе говоря, любой может запатентовать сегодня изделие "пальто", без уточнений отличительных черт и подать в суд на всех производителей пальто во всем мире.

"Именно с такой ситуацией мы имеем дело. Компания "Золотой Век" добросовестно использовала в своей продукции общепринятые, широко распространенные решения, с пониманием того, что патентовать их нельзя – это противоречит самой сути защиты прав на промышленные образцы. Иначе и мы бы запатентовали этот образец, причем намного раньше, чем наш оппонент", - говорят в компании.

"Подчеркиваем, что использование указанного дизайна является широко распространенной практикой. Мы, как добросовестный производитель, с уважением относимся к чужим правам, но при этом понимаем разницу между "широко использован" и "запатентован", - добавили представители ювелирного бренда и посоветовали написать запрос в любой поисковой системе "open ring balls", чтобы убедиться в том, что форма изделий с "запатентованной" коллекции "используется подавляющим числом производителей ювелирных изделий уже не один десяток лет"

Напоследок в компании отметили, что им "очень жаль, что Валерия восприняла кольцо их производства как посягательство на интеллектуальную собственность".

"Надеемся, что после профессионального разбора ситуации, претензии будут исчерпаны, потому что, как с юридической точки зрения, так и учитывая производство ювелирных украшений, ситуация не является нарушением", - резюмировали в компании.