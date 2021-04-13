Доцент харьковского вуза оскандалилась высказыванием о войне на Донбассе: "хорошо, что есть Путин"

В сети разгорается скандал из-за высказываний доцента и преподавательницы Харьковской государственной академии культуры о войне на Донбассе, куда, по ее мнению, президент России Владимир Путин отправил войска якобы для защиты русскоговорящих.

Об этом педагог написала в комментариях к публикации сотрудницы благотворительного фонда "Харьков с тобой" Ребеки Беки в Facebook .

Так, в своем сообщении женщина разместила пост журналиста и переводчика Александра Михельсона о "двух видах "полезніх идиотов" для Кремля".

"1. Считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь есть русскоязычные, а не было бы русскоязычных - не лез бы.

2. Считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь притесняют русскоязычных, а не ущемляли бы - не лез бы.

Каким кре**ном надо быть, чтобы и в 2021 году верить, что Путин лезет в Украину из-за "права русскоязычных", я не знаю... Но такие кре**ны есть", - говорится в публикации.

К обсуждению поста подключилась преподаватель харьковского вуза Наталья Семейкина - в комментах она назвала рассуждения автора "выпендрежем" и ничем более, и поделилась своим мнением относительно ситуации в восточных регионах Украины.

"А куда лезут не русскоязычные?" - написала женщина.

Такие слова украинского преподавателя академии вызвали в сети возмущение. Бека обратила внимание, что "в посте, вообще-то, сказано, что лезет Путин".

"Полезли на Донбасс Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, которые пишут правду. Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют", - ошарашила ответом Семейкина, спровоцировав критику пользователей интернета.

Фото: скрин поста facebook.com/rebecka.beka

Бека "напомнила" доценту, что после развала СССР и возвращения Украиной независимости в 1991 году Донецкая и Луганская области полностью вошли в состав государства.

"Это украинские территории, о чем было, в частности, указано и в Будапештском договоре. Если кто-то туда и "полез", так это именно российские войска, которые нарушили государственные границы и все возможные международные соглашения. А точнее, войска вторглись и оккупировали часть территории Украины: Крым, часть Донецкой области и часть Луганской области. Когда ты говоришь про Путина, порой, у меня складывается впечатление, что ты бредишь, хотя, вроде, возраст позволяет тебе еще контролировать свои высказывания", - написала волонтер.

Когда другие возмущенные юзеры назвали преподавателя вуза "ватной", "сепаршей" и так далее, она принялась критиковать Украину, в том числе озвучивая тезы кремлевской пропаганды.

Фото: скрин комментариев к посту facebook.com/rebecka.beka

Добавим, что на своей Facebook-странице Семейкина этой зимой публиковала рассказ одного из "ДНРовцев" о "крахе украинской экономики".