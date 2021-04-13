"Ювелірний" скандал в Україні отримав продовження: "Золотий Вік" відповів Гуземі

У коментарі Styler представники "Золотого Віку" запевнили, що вони не копіювали вироби Guzema, і можуть це підтвердити особисто Валерії Гуземі або й у юридичній площині. При цьому, кажуть у компанії, Гузема відмовилась зустрічатися особисто з представником ЗВ.

"Тренд на відкриті каблучки з кульками (open ring balls) з'явився на початку 21 століття, і не у нас в країні, а в Італії. Мода циклічна, тому кожні кілька років вона повторюється. Зокрема, нещодавній черговий виток популярності такого дизайну виробів припав на 15-і 16-і роки. Як приклад можемо навести наступні дизайни таких каблучок, опубліковані в Instagram у 15 році, як виробниками й з країн ближнього зарубіжжя, так і, наприклад, австралійськими брендами", - кажуть у "Золотому Віці", навівши приклади.

Якщо ж говорити саме про каблучку, яка зазначена у пості Гуземи, то в їхньому модельному ряду, кажуть в "Золотому Віці", вона з'явилася ще у 2016 році.

"Тобто фактично, згідно з наданими Валерією документами, патент отримано у вересні 2018 року, у той час, як бренд "Золотий Вік" виробляв такі каблучки щонайменше ще за два роки до отримання патенту Валерією", - кажуть представники бренду.

Також у компанії розповіли й про патентування виробів в ювелірній галузі.

"Як правило, вироби не патентуються виробником. Єдиним варіантом патентування ювелірних виробів - є відмінна риса на конкретному виробі. В описаній ситуації - це логотип Guzema (підпис)", - кажуть в компанії.

Якщо простіше, то патентування ювелірних виробів нібито можна порівняти з патентуванням одягу.

Наприклад, якщо ви виробляєте бежеве пальто з круглими ґудзиками, а хтось почав виробляти бежеве пальто з жовтими ґудзиками, під своїм брендом та нашивати назву свого бренду на підклад. Потім патентує промисловий зразок: бежеве пальто, з круглими ґудзиками та назвою свого бренду N на підкладі. Чи означає це, що тепер перший виробник щось порушує? Ні, тому що Захист виданий та діє тільки на всі ознаки промислового зразка: пальто, бежевий колір, ґудзики, нашивка бренду N.

Якщо якась з ознак не співпадає, наприклад, колір чи назва бренду, порушення патенту не відбувається. Саме тому у всьому світі патенти не видаються на загальноприйняті типи виробів, а тільки на унікальний набір характеристик. Інакше кажучи, будь-хто може запатентувати сьогодні виріб "пальто", без уточнень відмінних рис та подати в суд на усіх виробників пальт у всьому світі.

"Саме з такою ситуацією ми маємо справу. Компанія "Золотий Вік" сумлінно використовувала у своїй продукції загальноприйняті, широко поширені рішення, з розумінням того, що патентувати їх неможна – це суперечить самої суті захисту прав на промислові зразки. Інакше і ми б запатентували цей зразок, причому набагато раніше ніж наш опонент", - кажуть в компанії.

"Підкреслюємо, що використання зазначеного дизайну є широко розповсюдженою практикою. Ми, як сумлінний виробник, з повагою ставимося до чужих прав, але при цьому розуміємо різницю між "широко використаний" та "запатентований", - додали представники ювелірного бренду і порадили написати запит у будь-якій пошуковій системі "open ring balls", аби переконатися у тому, що форма виробів з "запатентованої" колекції "використовується переважною кількістю виробників ювелірних виробів вже не один десяток років".

Наостанок у компанії зазначили, що їм "дуже шкода, що Валерія сприйняла каблучку їхнього виробництва як посягання на інтелектуальну власність".

"Сподіваємося, що після професійного розбору ситуації, претензії будуть вичерпані, тому що, як з юридичної точки зору, так і з огляду на виробництво ювелірних прикрас, ситуація не є порушенням", - резюмували в компанії.