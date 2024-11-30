Юстина из "Холостяка" призналась, как нарушила правила реалити вместе с другими участницами

Новый выпуск "Холостяка" был очень эмоциональным, проект покинули сразу две участницы. И сейчас Юстина Багай, самая молодая претендентка на сердце Александра Терена, прзналась, как она и другие девушки сумели нарушить правила реалити.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Юстина рассказала на своей странице в Instagram .

Как участницы "Холостяка" нарушали правила

Так, Юстина решила высказаться о пятом выпуске реалити. Она отметила, что неделя, которую они провели во Львовской области, была нелегкой.

В этом выпуске Юстину ждал большой стресс. Во время группового свидания с Тереном, на которое она отправилась с Инной, без слез не обошлось. Дело в том, что Юста увидела, как Александр целовался с другой, а после этого ей было тяжело сдерживать эмоции.

Терен и Юстина (скриншот)

И оказалось, что вне камер Багай и другие участницы нашли возможность отвлечься от свиданий и ссор. По правилам реалити девушки находятся на проекте без мобильных телефонов, но могут звонить родственникам в крайних случаях.

А во время съемок, как стало ясно со слов Юсты, участницы даже не должны были смотреть YouTube.

"Из лучшего нас ждал только телевизор в комнате и похищенный пульт, мы даже ютуб тайком смотрели по ночам с минимальным звуком! (Я думаю, что все знали о пульте, но мы играли в кошки-мышки с редакторами)", - призналась Юстина.

Также девушка назвала сериал, смотревший вместе с другими участницами. По ее словам, "от душевной пустоты и холостяцкой тусовки" их спасал сериал "Одна родина".

Юстина рассказала, как нарушила правила на "Холостяке" (скриншот)