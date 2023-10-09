Юрій Шевчук переніс інфаркт: що зараз із лідером ДДТ

Що відомо про стан Юрія Шевчука

Повідомляється, що зараз 66-річний Юрій перебуває на реабілітації. Очікується, що він зможе повернутися на сцену у грудні.

Організатори концертів повідомили про скасування заходів. Зазначимо, що у Тель-Авіві виступ мав відбутися у кінці жовтня. Спершу у ЗМІ припускали, що причиною скасування концертів стали масові обстріли бойовиків ХАМАС, лише потім стало відомо про хворобу зірки.

Нагадаємо також, що торік концерти Шевчука в Росії часто переносилися або скасовувалися після його антивоєнних висловлювань.

Його навіть оштрафували за дискредитацію російських військових. Він був зобов'язаний виплатити 50 тисяч рублів за слова "Батьківщина - це не дупа президента", які він озвучив на концерті в Уфі. Також він скасував концерт в Тюмені, де на афішах була буква Z.

Юрій Шевчук підтримує Україну (фото: РОСЗМІ)

Зазначимо, що фронтмен не одноразово висловлювався проти війни й пророкував РФ зубожіння та розвал економіки. Про те, що Росія нападе на Україну він висловив свої припущення в інтерв'ю ще у 2008 році.

Також зазначимо, що у лютому гурт випустив пісню "Родина, вернись домой", у якій є слова "Не сходи с ума - это не твоя война".