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Воює за Україну. У РФ хочуть посадити зірку "Що? Де? Коли?" Іллю Новікова

Понеділок 09 жовтня 2023 14:29
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Воює за Україну. У РФ хочуть посадити зірку "Що? Де? Коли?" Іллю Новікова Ілля Новіков звинувачений у держзраді в Росії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Росії хочуть посадити за ґрати адвоката та учасника програми "Що? Де? Коли?" Іллю Новікова.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про Іллю Новікова

Як стверджує слідство, Новіков після початку повномасштабного вторгнення росіян добровільно залишив РФ, і вступив до лав територіальної оборони в Україні.

"Він пройшов військову підготовку, бере участь у бойових діях, займається пропагандистською роботою", - пишуть росЗМІ.

Юрист та колишній гравець "Що? Де? Коли?" Ілля Новіков народився в Росії, але з 2021 року живе в Україні. Він одержав український паспорт 10 років тому.

В Україні він отримав статус адвоката на додаток до аналогічного статусу у РФ. Проте у червні 2023 року Адвокатська палата Москви позбавила Новікова статусу адвоката.

Новіков неодноразово говорив, що вважає себе українським адвокатом.

"Моя практика в Росії припинилася 24 лютого. 24 лютого на всіх справах був поставлений жирний хрест. Я не з'явлюся в Росії в жодному найближчому майбутньому", - описав свою позицію Новіков.

У листопаді 2022 року Мін'юст Росії визнав Новікова "іноземним агентом", а в грудні російська влада оголосила його в розшук у кримінальній справі.

До речі, Новіков був адвокатом Надії Савченко, Олега Сенцова, Станіслава Клиха.

Реакція Новікова на звинувачення

У соцмережі X (колишній Twitter) адвокат написав, що нехай ідуть на *уй.

Воює за Україну. У РФ хочуть посадити зірку &quot;Що? Де? Коли?&quot; Іллю Новікова

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