Юрий Шевчук перенес инфаркт: что сейчас с лидером ДДТ

Что известно о состоянии Юрия Шевчука

Сообщается, что сейчас 66-летний Юрий находится на реабилитации. Ожидается, что он сможет вернуться на сцену в декабре.

Организаторы концертов сообщили об отмене мероприятий. Отметим, что в Тель-Авиве выступление должно было состояться в конце октября. Сначала в СМИ предполагали, что причиной отмены концертов стали массовые обстрелы боевиков ХАМАС, только потом стало известно о болезни звезды.

Напомним также, что в прошлом году концерты Шевчука в России часто переносились или отменялись после его антивоенных высказываний.

Его даже оштрафовали за дискредитацию российских военных. Он был обязан выплатить 50 тысяч рублей за слова "Родина - это не задница президента", которые он озвучил на концерте в Уфе. Также он отменил концерт в Тюмени, где на афишах была буква Z.

Юрий Шевчук поддерживает Украину (фото: РОСМИ)

Отметим, что фронтмен неоднократно высказывался против войны и предсказывал РФ нищету и развал экономики. О том, что Россия нападет на Украину, он высказал свои предположения в интервью еще в 2008 году.

Также отметим, что в феврале группа выпустила песню "Родина, вернись домой", в которой есть слова "Не сходи с ума - это не твоя война".