Родом з України. Зірковий росіянин показав своє справжнє обличчя, приїхавши на шабаш окупантів у Савур-Могили

Російський актор, співак та режисер Гоша Куценко показав свою сутність та ставлення до України, де народився та виріс. Днями артист відвідав окуповані Росією території Донбасу та взяв участь у шабаші окупантів на Савур-Могилі.

Ми з'ясували, що забув Гоша Куценка на окупованому Донбасі та звідки цей артист родом. Про це - читайте нижче.

Шабаш окупантів на окупованому Донбасі

8-9 вересня російські загарбники влаштували концерт біля меморіального комплексу "Савур-Могила" у Донецькій області. Захід був присвячений дню визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників.

На концерті виступило багато російських артистів, частину з них уже внесено до бази сайту "Миротворець". Це Олександр Буйнов, Григорій Лепс, Дмитро Дюжев, Родіон Газманов, Олександр Маршал та інші зірки російської естради та коміки.

Варто зазначити, що до Донецької області приїхали й російські політики - перший заступник адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та помічник Путіна - Володимир Мединський.

А тепер там засвітився й актор, співак та режисер Гоша Куценко, який народився та виріс в Україні. До того ж він називав Львів - рідною Україною.

Що відомо про походження Гоші Куценка

Справжнє ім'я - Юрій, бо батько вирішив назвати сина на честь Гагаріна. Гоша Куценко народився 1967 року в Запоріжжі, місті, яке зараз нещадно обстрілюється росіянами.

Школу Куценко закінчував у Львові, куди родина переїхала у зв'язку із роботою батька. Там же Гоша здобував першу вищу освіту в Університеті "Львівська політехніка", і пішов служити до радянської армії.

1988 року Куценко поїхав до Москви, щоб здобути освіту - у місцевому державному інституті радіотехніки, електроніки та автоматики. А через 2 роки він вступив до школи-студії МХАТ і 1992 року став актором.

"Так, моє дитинство було абсолютно щасливим! Я зараз це розумію. Було тепле Запоріжжя, Львів - рідна Україна. Україна - щедра душа, особливо тоді. Вільно зростаюча шовковиця, черешня. Доступний хлопчачим вольностям Дніпро, бички на асфальті. Перше кохання. Велосипед. Чудовий був час", - розповідав про Україну Куценко в одному з інтерв'ю.

Свою політичну позицію Куценко чітко висловив ще 2014 року. Він заявив, що приїде в Україну лише тоді, "коли там перестануть вмиватися кров'ю, вбивати бабусь та дітей, коли люди протверезіють і зрозуміють, що воюють самі із собою".

У 2017-2018 роках він знімався у фільмі "Балканський рубіж" та відвідав окупований Крим через закриті пункти пропуску, за що його також було внесено до бази сайту "Миротворець".