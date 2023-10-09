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Мобілізація в Україні: юристи спростували ще один міф про вік

Чи дійсно будуть мобілізувати 60-річних чоловіків (фото ілюстративне: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

У мережі почали поширювати інформацію про те, що до закону про мобілізацію внесуть правки, які дозволять призивати на фронт чоловіків старше 60 років.

Про те, які ж насправді планують внести зміни, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського об'єднання "Вертикаль" у Telegram.

Чи призиватимуть на фронт чоловіків старше 60 років

"У Верховній Раді зареєстрований проєкт 10084, який пропонує внести зміни до статті 22 про військовий обов'язок і військову службу, де прописано можливість продовжити свою службу військовослужбовцям, які служать під час дії воєнного стану і їм виповнилося 60 років, за їхнім власним бажанням і при наявності позитивного висновку ВЛК, що стан здоров'я дозволяє це зробити", - каже адвокат Марія Левченко.

При цьому вона наголошує, що про мобілізацію чоловіків, яким виповнилося 60 років, у законопроєкті нема жодного слова.

 

Хто не підлягає мобілізації

Згідно з законом, мобілізації не підлягають наступні категорії громадян:

  • працівники органів державної влади, критично важливих підприємств та організацій
  • люди, які за станом здоров’я або віком визнані ВЛК непридатними до служби
  • громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування
  • багатодітні громадяни, які виховують трьох та більше неповнолітніх дітей
  • батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину
  • громадяни у статусі опікунів та прийомних батьків хоча б однієї неповнолітньої дитини
  • батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю підгрупи А, з інвалідністю III-IV групи, а також повнолітніх (18 - 23 роки) дітей з інвалідністю I чи II групи
  • жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на фронті
  • громадяни, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу. Ця категорія була додана після набуття чинності у квітні закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Читайте також про те, що треба знати про мобілізацію чоловікам, які повертаються в Україну з-за кордону.

Раніше ми розповідали про те, що адвокат спростував найбільші фейки про мобілізацію.

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