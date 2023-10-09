Мобілізація в Україні: юристи спростували ще один міф про вік

У мережі почали поширювати інформацію про те, що до закону про мобілізацію внесуть правки, які дозволять призивати на фронт чоловіків старше 60 років.
Про те, які ж насправді планують внести зміни, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського об'єднання "Вертикаль" у Telegram.
"У Верховній Раді зареєстрований проєкт 10084, який пропонує внести зміни до статті 22 про військовий обов'язок і військову службу, де прописано можливість продовжити свою службу військовослужбовцям, які служать під час дії воєнного стану і їм виповнилося 60 років, за їхнім власним бажанням і при наявності позитивного висновку ВЛК, що стан здоров'я дозволяє це зробити", - каже адвокат Марія Левченко.
При цьому вона наголошує, що про мобілізацію чоловіків, яким виповнилося 60 років, у законопроєкті нема жодного слова.
Згідно з законом, мобілізації не підлягають наступні категорії громадян:
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Раніше ми розповідали про те, що адвокат спростував найбільші фейки про мобілізацію.