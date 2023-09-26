Люті фейки про мобілізацію: адвокат спростував найпоширеніші заяви
Мобілізація громадян у зв'язку зі збройною агресією Росії триває і процес призову громадян обріс різноманітними фейками. І багато людей вірять неправдивій інформації, бо погано розбираються у законах.
Яким трьом фейкам вірити не можна, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.
Фейк 1: блокування рахунків ухилянтів
Адвокат розповів, що побачив у ЗМІ інформацію про те що, ухилянтам можуть заблокувати банківські картки, якщо щодо них є рішення суду передане на Державну виконавчу службу.
Він пояснює, що суд не штрафує ухилянтів і винести постанову про штраф можуть тільки в ТЦК. І максимальний штраф через виконавчу службу становить 10 200 гривень. Тому заблокувати рахунок та картки через те, що військовозобов'язаний не з'явився по повістці - фейк.
Фейк 2-3: ненароджена третя дитина
У деяких Телеграм-каналах можна побачити повідомлення, що якщо третя дитина народилася у листопаді 2022 року, то він - ухилянт. І фактично людям нав'язують думку, що відстрочка буде діяти тільки для тих, хто став татом втретє до жовтня 2022 року.
"Тобто, якщо ви завагітніли після 24 лютого 2022 року - то зробили це навмисно, щоб ухилитися від мобілізації. А ще деякі стверджують, що ненароджена третя дитина дає право на відстрочку та виїзд за кордон, бо, мовляв, це вже живий ембріон", - роз'яснює Сімутін.
Він наголошує, що у законі чітко прописано: "Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років".
Тому для отримання відстрочки необхідно дві умови:
- У вас троє дітей на дату призову (факт їхнього генетичного батьківства неважливий)
- Наявний факт вашого утримання цих трьох дітей
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які студенти отримають відстрочку від армії, а які - ні.
А також розповідали про те, з якими хворобами тепер будуть призивати до армії.