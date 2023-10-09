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Мобилизация в Украине: юристы развенчали еще один миф про возраст

Действительно ли будут мобилизовать 60-летних мужчин (фото иллюстративное: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В сети начали распространять информацию о том, что в закон о мобилизации внесут правки, позволяющие призывать на фронт мужчин старше 60 лет.

О том, какие же на самом деле планируют внести изменения, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского объединения "Вертикаль" в Telegram.

Будут ли призывать на фронт мужчин старше 60 лет

"В Верховной Раде зарегистрирован проект 10084, который предлагает внести изменения в статью 22 о военной обязанности и военной службе, где прописана возможность продлить свою службу военнослужащим, которые служат во время действия военного положения и им исполнилось 60 лет, по их собственному желанию и при наличии положительного выводу ВВК, что состояние здоровья позволяет это сделать", - говорит адвокат Мария Левченко.

При этом она отмечает, что о мобилизации мужчин, которым исполнилось 60 лет, в законопроекте нет ни слова.

 

Кто не подлежит мобилизации

Согласно закону, мобилизации не подлежат следующие категории граждан:

  • работники органов государственной власти, критически важных предприятий и организаций
  • люди, которые по состоянию здоровья или возрасту признаны ВВК непригодными к службе
  • граждане, постоянно ухаживающие за лицами, нуждающимися в заботе
  • многодетные граждане, воспитывающие трех и больше несовершеннолетних детей
  • родители-одиночки, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка
  • граждане в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка
  • родители несовершеннолетних детей с инвалидностью подгруппы А, с инвалидностью III-IV группы, а также совершеннолетних (18-23 года) детей с инвалидностью I или II группы
  • женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте
  • граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка и супруга, проходящего военную службу. Эта категория была добавлена после вступления в силу закона о мобилизационной подготовке и мобилизации

Читайте также о том, что нужно знать о мобилизации мужчинам, которые возвращаются в Украину из-за границы.

Ранее мы рассказывали о том, что адвокат опроверг самые большие фейки о мобилизации.

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