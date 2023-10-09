Мобилизация в Украине: юристы развенчали еще один миф про возраст

Будут ли призывать на фронт мужчин старше 60 лет

"В Верховной Раде зарегистрирован проект 10084, который предлагает внести изменения в статью 22 о военной обязанности и военной службе, где прописана возможность продлить свою службу военнослужащим, которые служат во время действия военного положения и им исполнилось 60 лет, по их собственному желанию и при наличии положительного выводу ВВК, что состояние здоровья позволяет это сделать", - говорит адвокат Мария Левченко.

При этом она отмечает, что о мобилизации мужчин, которым исполнилось 60 лет, в законопроекте нет ни слова.

Кто не подлежит мобилизации

Согласно закону, мобилизации не подлежат следующие категории граждан: