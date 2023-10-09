Мобилизация в Украине: юристы развенчали еще один миф про возраст

В сети начали распространять информацию о том, что в закон о мобилизации внесут правки, позволяющие призывать на фронт мужчин старше 60 лет.
О том, какие же на самом деле планируют внести изменения, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского объединения "Вертикаль" в Telegram.
"В Верховной Раде зарегистрирован проект 10084, который предлагает внести изменения в статью 22 о военной обязанности и военной службе, где прописана возможность продлить свою службу военнослужащим, которые служат во время действия военного положения и им исполнилось 60 лет, по их собственному желанию и при наличии положительного выводу ВВК, что состояние здоровья позволяет это сделать", - говорит адвокат Мария Левченко.
При этом она отмечает, что о мобилизации мужчин, которым исполнилось 60 лет, в законопроекте нет ни слова.
Согласно закону, мобилизации не подлежат следующие категории граждан:
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