Мобілізація в Україні: юристи спростували ще один міф про вік

У мережі почали поширювати інформацію про те, що до закону про мобілізацію внесуть правки, які дозволять призивати на фронт чоловіків старше 60 років.

Про те, які ж насправді планують внести зміни, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського об'єднання "Вертикаль" у Telegram .

Чи призиватимуть на фронт чоловіків старше 60 років

"У Верховній Раді зареєстрований проєкт 10084, який пропонує внести зміни до статті 22 про військовий обов'язок і військову службу, де прописано можливість продовжити свою службу військовослужбовцям, які служать під час дії воєнного стану і їм виповнилося 60 років, за їхнім власним бажанням і при наявності позитивного висновку ВЛК, що стан здоров'я дозволяє це зробити", - каже адвокат Марія Левченко.

При цьому вона наголошує, що про мобілізацію чоловіків, яким виповнилося 60 років, у законопроєкті нема жодного слова.

Хто не підлягає мобілізації

Згідно з законом, мобілізації не підлягають наступні категорії громадян: