Юристи назвали важливі нюанси, які треба знати жінкам про декретну відпустку

Що треба знати про декретну відпустку

В народі під декретною відпусткою розуміють дві різні відпустки:

відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами - період тимчасової непрацездатності, пов'язаної з народженням дитини, тривалістю 126 календарних днів, відпустка для матері дитини

відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - відпустку, яка надається жінці або іншій особі (батьку дитини, бабусі, дідусеві) після завершення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

Звертаємо увагу, юридичного визначення "декрету" не існує, фактично це побутове поняття.

"Ключовий момент: у відпустці може перебувати лише працююча жінка. Тобто, якщо жінка каже: "Я в декреті" - це означає, що вона працевлаштована, написала заяву на відпустку на підставі листка непрацездатності чи наявності дитини, віком до 3-ох років, а роботодавець видав наказ про таку відпустку", - пояснюють юристи.

Вони додають, що не існує неофіційного декрету. Перебування вдома з маленькою дитиною не означає, що ви перебуваєте у "декретній" відпустці.

Чи мають непрацевлаштовані жінки право на "декретну" відпустку

"Такі жінки, як і працевлаштовані жінки, отримують "лікарняний" у зв'язку з вагітністю та пологами і вважаються тимчасово непрацездатними протягом 126 (в окремих випадках 140) календарних днів, однак якщо йдеться про те, чи вважаються вони такими, що перебувають у "декреті" - то ні", - говорять юристи.

Що стосується відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - ситуація схожа. Піти в такий "декрет" можна тільки з місця роботи. При чому, на відміну від відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, скористатися такою можливістю може не тільки мати дитини.

Чи зараховується перебування у декреті до стажу для пенсії

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають, в тому числі, особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини.

"Це означає, що жінці, яка доглядає за дитиною до досягнення нею 3-ох років та отримує допомогу при народженні дитини (на сьогоднішній день 860 грн на місяць), цей період зараховується до страхового стажу. Виплачуючи щомісячну допомогу при народженні дитини, органи соцзахисту нараховують на такі виплати ЄСВ і для держави така жінка вважається зайнятою", - кажуть юристи.