Як оформити декрет у 2024 році та що для цього потрібно: інструкція
Декретну відпустку може оформити кожна жінка. Підставою для оформлення декрету є листок непрацездатності (е-лікарняний).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Тривалість відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів (70 календарних днів до пологів та 56 днів після). У разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей тривалість післяпологової відпустки збільшується до 70 днів.
Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.
Як піти у відпустку та отримати виплати
Виплата декретних здійснюється одноразово за весь період відпустки. Звернутися для отримання виплат можна не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки.
Сума відпускних розраховується бухгалтерією підприємства і залежить від двох показників: середньоденної зарплати і кількості календарних днів декретної відпустки.
Необхідні документи:
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заява із зазначенням дати початку відпустки;
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листок непрацездатності.
Жінки, які працюють за сумісництвом, мають право отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами від обох роботодавців.
Необхідні документи:
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заява із зазначенням дати початку відпустки;
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копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи;
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довідка про доходи за основним місцем роботи.
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