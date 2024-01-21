ua en ru
Нд, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як оформити декрет у 2024 році та що для цього потрібно: інструкція

Україна, Неділя 21 січня 2024 09:17
UA EN RU
Як оформити декрет у 2024 році та що для цього потрібно: інструкція Фото: українцям пояснили, як оформити декрет у 2024 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Декретну відпустку може оформити кожна жінка. Підставою для оформлення декрету є листок непрацездатності (е-лікарняний).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Тривалість відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів (70 календарних днів до пологів та 56 днів після). У разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей тривалість післяпологової відпустки збільшується до 70 днів.

Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Як піти у відпустку та отримати виплати

Виплата декретних здійснюється одноразово за весь період відпустки. Звернутися для отримання виплат можна не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки.

Сума відпускних розраховується бухгалтерією підприємства і залежить від двох показників: середньоденної зарплати і кількості календарних днів декретної відпустки.

Необхідні документи:

  • заява із зазначенням дати початку відпустки;

  • листок непрацездатності.

Жінки, які працюють за сумісництвом, мають право отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами від обох роботодавців.

Необхідні документи:

  • заява із зазначенням дати початку відпустки;

  • копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи;

  • довідка про доходи за основним місцем роботи.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, скільки отримують батьки при народженні дитини та як оформити виплати онлайн.

Також РБК-Україна писало, як оформити свідоцтво про народження дитини онлайн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
виплати діти беременность
NEWS
Завод "Панцирів" та газовий термінал. Що відомо про нічний наліт дронів на РФ
Завод "Панцирів" та газовий термінал. Що відомо про нічний наліт дронів на РФ
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ