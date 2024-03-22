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Юристы назвали важные нюансы, которые нужно знать женщинам о декретном отпуске

Какие нюансы нужно знать о декретном отпуске (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Прежде чем официально оформить декретный отпуск, женщинам следует разобраться во всех юридических нюансах, чтобы потом не возникало неприятных неожиданностей с работодателем.

О том, какие важные нюансы о декрете нужно знать женщинам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.

Что нужно знать о декретном отпуске

В народе под декретным отпуском понимают два разных отпуска:

  • отпуск по беременности и родам - период временной нетрудоспособности, связанной с рождением ребенка, продолжительностью 126 календарных дней, отпуск для матери ребенка
  • отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста - отпуск, предоставляемый женщине или другому лицу (отцу ребенка, бабушке, дедушке) после завершения отпуска по беременности и родам

Обращаем внимание, что юридического определения "декрета" не существует, фактически это бытовое понятие.

"Ключевой момент: в отпуске может находиться только работающая женщина. То есть если женщина говорит: "Я в декрете" - это значит, что она трудоустроена, написала заявление на отпуск на основании листка нетрудоспособности или наличия ребенка, в возрасте до 3-х лет, а работодатель издал приказ о таком отпуске", - объясняют юристы.

Они добавляют, что нет неофициального декрета. Пребывание дома с маленьким ребенком не означает, что вы находитесь в "декретном" отпуске.

Имеют ли нетрудоустроенные женщины право на "декретный" отпуск

"Такие женщины, как и трудоустроенные женщины, получают "больничный" в связи с беременностью и родами и считаются временно нетрудоспособными в течение 126 (в отдельных случаях 140) календарных дней, однако если речь идет о том, считаются они находящимися в "декрете" - нет", - говорят юристы.

Что касается отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста - ситуация похожая. Уйти в такой "декрет" можно только с места работы. Причем, в отличие от отпуска по беременности и родам, воспользоваться такой возможностью может не только мама ребенка.

Зачисляется ли пребывание в декрете в стаж для пенсии

Согласно ст. 11 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" общеобязательному государственному пенсионному страхованию подлежат, в том числе, лица, которые ухаживают за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в соответствии с законом получают пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и/или при рождении ребенка, при усыновлении ребенка.

"Это означает, что женщине, которая ухаживает за ребенком до достижения им 3-х лет и получает помощь при рождении ребенка (на сегодняшний день 860 грн в месяц), этот период засчитывается в страховой стаж. Выплачивая ежемесячное пособие при рождении ребенка, органы соцзащиты начисляют на такие выплаты ЕСВ и для государства такая женщина считается занятой", - говорят юристы.

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