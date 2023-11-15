Як українкам за кордоном оформити лікарняний для декрету: важлива інструкція

Вагітні українки, які перебувають за кордоном, можуть отримати медичний висновок без особистого огляду в лікаря. Медики можуть формувати медичні висновки для вагітних пацієнток на підставі іноземних документів

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт МОЗ України.

Як отримати довідку за кордоном

Вагітним жінкам, які були вимушені виїхати за кордон, важливо правильно оформити медичні висновки, на основі яких формується лікарняний для декретної відпустки.

Лікарі можуть формувати медичні висновки для вагітних пацієнток без проведення особистого огляду. Вони роблять це на підставі іноземних медичних документів, що засвідчують факт вагітності або пологів у жінки.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) у разі вагітності та пологів може сформувати як сімейний лікар, з яким пацієнтка уклала декларацію, так і будь-який інший лікар, який має право формувати МВТН у цій категорії.

Якщо пологи вже відбулися, український лікар на підставі іноземних медичних документів, які це підтверджують, має сформувати висновок про тимчасову непрацездатність. Лікарняний у такому випадку почнеться з дати пологів.

Важливо, якщо в жінки за кордоном були ускладнені пологи або народилося декілька маленьких українців, то лікар має сформувати породіллі медичний висновок не на 126, а на 140 календарних днів.

Що робити вагітним за кордоном

Вагітні українки, які перебувають за кордоном та продовжують сплачувати податки до українського бюджету, повинні:

звернутись за медичною допомогою в країні перебування. На момент настання чи після 30 тижня вагітності отримайте іноземний медичний документ, в якому зазначено факт та термін вагітності

варто перекласти іноземний медичний документ українською та нотаріально завірити

звернутись до свого сімейного лікаря та повідомити про потребу у формуванні медичного висновку про тимчасову непрацездатність

передайте лікарю іноземні медичні документи з їх перекладом в узгоджений з лікарем спосіб

переконайтеся, чи вдалося лікареві успішно сформувати медичний висновок

в особистому кабінеті Пенсійного фонду України перевірте успішність сформованого електронного лікарняного

повідомте роботодавця про е-лікарняний та чекайте на отримання соціальних виплат

Що змінилось в Україні

Тепер вагітні жінки за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності.

Зокрема, жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки.

Якщо жінка бажає почати відпустку з 30 тижня - додатково нічого робити буде не потрібно.

Якщо ж вагітна хоче продовжувати працювати - під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності, то вона має подати заяву лікареві, який веде її вагітність, із зазначенням дати, з якої має бути сформований МВТН (медичний висновок про тимчасову непрацездатність).

Якщо пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформований з дати пологів.