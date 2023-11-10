Чи може поліція затримувати чоловіків за розшук у ТЦК: відповідь адвоката

В Україні трапляються випадки, коли поліція затримує військовозобов'язаних чоловіків за те, що вони перебувають у розшуку ТЦК. Але наскільки це законно і що робити у такій ситуації?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна у YouTube .

Чи має право поліції затримувати чоловіків за розшук ТЦК

Адвокат поділився реальною історією, що у метро поліція затримала чоловіка за те, що він у розшуці ТЦК. Правоохоронці доставили його до одного зі столичних відділків і запропонували підписати документи.

"Для поліціянтів це може мати серйозні негативні наслідки, адже сталося незаконне затримання. Цього чоловіка зрештою відпустили, правда, без вибачень", - каже Сімутін.

Він наголошує, що затримання можливе лише за наявності підстав, що особа вчинила правопорушення. Тож простої наявності в базі "Армор" повідомлення, що певний громадянин перебуває у розшуку, для цього ще не достатньо.

"Потрібно пред’явити докази вчинення правопорушення і тільки після цього поліція має право затримати. Це доведено судами", - наголошує юрист.

Сімутін додає, що у цьому конкретному випадку чоловіка затримали після перевірки по базі "Армор", мовляв, ви у розшуці як ухилянт, але доказів не надали, і протокол не склали.

Що робити у подібній ситуації

"Розпочну не із ситуації, коли вас затримали, а з вимоги поліції. Бо перш ніж вимагати документи, повинні бути підстави, визначені ст. 32 ЗУ "Про Національну поліцію", а не просто "у нас воєнний стан, пред’яви документи", - пояснює адвокат.

Він рекомендує звернути увагу на три важливі юридичні моменти:

вимога пред’явити документи для перевірки особи повинна бути законною

затримання можливе лише при пред’явленні доказів вчинення вами правопорушення, а не наявності інформації в планшеті

при затриманні складається протокол затримання, затримання можливе не більше, ніж на три години, а відлік часу починається з моменту вашої зупинки

"Якщо хоч один із трьох пунктів не був виконаний - розвертайтеся та йдіть. Ви не повинні виконувати незаконні вимоги поліції. Ще раз наголошую: це не я сказав, таку позицію займають всі суди. Якщо ж вас усе-таки затримали, з протоколом чи без, то нічого не підписуйте та вимагайте адвоката", - радить Сімутін.

За його словами, також можна самостійно роз’яснити поліції, що ви поскаржитеся в ДБР на факт незаконного затримання, а це гарантовано принесе негативні наслідки для поліціянтів.