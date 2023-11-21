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Юрист розповів, чи можуть військові перевіряти документи у людей на вулицях

Фото: Чи можуть військові перевіряти документи у цивільних (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Чимало українців не знають, чи можуть під час воєнного стану у цивільних перевіряти документи самі військовослужбовці.

Чи мають військові на це право, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ZN.ua.

Хто може перевіряти документи у цивільних під час воєнного стану

Юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор з Tactical combat casualty care Володимир Романчук повідомив, що комунікація громадян із працівниками територіальних центрів комплектування зазвичай починається з вимоги надати документи для "перевірки списку військовозобов'язаних".

Проте не кожна вимога показати паспорт чи військовий квиток правомірно і має виконуватися.

Перевіряти документи в українців можуть лише уповноважені представники Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Державної митної служби, Збройних сил, зазначені у наказі коменданта.

Романчук зазначив, що керівникам військових адміністрацій дозволено встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, а також надано право перевіряти документи.

Знайте, що будь-який військовослужбовець не має повноважень вимагати документи.

Юрист ще раз нагадав, що захист держави - це не довільне право, а обов'язок, передбачений статтею 65 Конституції України.

"Ухилення від його виконання є не лише порушенням закону, а й ганебним вчинком. Тому описані далі алгоритми та вказівки покликані не стати "путівником ухилянта", а зробити мобілізаційні процеси більш зрозумілими, а від того законнішими та ефективнішими", - резюмував він.

Нагадаємо, що юрист розповів, як поліція та працівники ТЦК роблять із чоловіків "ухилянтів".

Раніше ми писали про те, чи має право поліція затримувати чоловіків через те, що вони перебувають у розшуку ТЦК.

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