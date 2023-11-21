Юрист рассказал, могут ли военные проверять документы у людей на улицах

Кто может проверять документы у гражданских во время военного положения

Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук сообщил, что коммуникация граждан с работниками территориальных центров комплектования обычно начинается с требования предоставить документы для "проверки списка военнообязанных".

Однако совсем не каждое требование показать паспорт или военный билет правомерно и должно выполняться.

Проверять документы у украинцев могут только уполномоченные представители Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной миграционной службы, Государственной таможенной службы, Вооруженных сил, указанные в приказе коменданта.

Романчук отметил, что руководителям военных администраций разрешено устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, а также предоставлено право проверять документы.

Знайте, что у любого военнослужащего нет полномочий требовать документы.

Юрист еще раз напомнил, что защита государства - это не произвольное право, а обязанность, предусмотренная статьей 65 Конституции Украины.

"Уклонение от его исполнения является не только нарушением закона, но и позорным поступком. Поэтому описанные далее алгоритмы и указания призваны не стать "путеводителем уклониста", а сделать мобилизационные процессы более понятными, а от того законнее и эффективнее", - резюмировал он.