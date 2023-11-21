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Юрист рассказал, могут ли военные проверять документы у людей на улицах

Фото: Могут ли военные проверять документы у гражданских (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы не знают, могут ли во время военного положения у гражданских проверять документы сами военнослужащие.

Имеют ли служащие на это право, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ZN.ua.

Кто может проверять документы у гражданских во время военного положения

Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук сообщил, что коммуникация граждан с работниками территориальных центров комплектования обычно начинается с требования предоставить документы для "проверки списка военнообязанных".

Однако совсем  не каждое требование показать паспорт или военный билет правомерно и должно выполняться.

Проверять документы у украинцев могут только уполномоченные представители Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной миграционной службы, Государственной таможенной службы, Вооруженных сил, указанные в приказе коменданта.

Романчук отметил, что руководителям военных администраций разрешено устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, а также предоставлено право проверять документы.

Знайте, что у любого военнослужащего нет полномочий требовать документы.

Юрист еще раз напомнил, что  защита государства - это  не произвольное право, а обязанность, предусмотренная статьей 65 Конституции Украины.

"Уклонение от его исполнения является не только нарушением закона, но и позорным поступком. Поэтому описанные далее алгоритмы и указания призваны не стать "путеводителем уклониста", а сделать мобилизационные процессы более понятными, а от того законнее и эффективнее", - резюмировал он.

Напомним, что юрист рассказал, как полиция и работники ТЦК делают из мужчин "уклонистов".

Ранее мы писали о том, имеет ли право полиция задерживать мужчин из-за того, что они находятся в розыске ТЦК.

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