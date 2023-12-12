Юрист розповіла про жахливу схему, на яку йдуть українці, щоб уникнути мобілізації

Як діє схема

Деякі українки відмовляються від прав на дитину на користь чоловіка. Так він стає єдиним опікуном дитини, відповідно, його не можуть мобілізувати.

"До нас часто звертаються з подібними питаннями. Але якщо ви думаєте, що в Україні можна просто прийти до нотаріуса і написати якийсь документ про відмову від дитини - це не можливо. В українському законодавстві такого немає. Відмову від дитини жінка може написати тільки в пологовому будинку", - каже юрист Кристина Очкур.

Вона додає, що в Україні є тільки процедура позбавлення батьківських прав через суд.

"Для цього мають бути залізобетонні підстави. Участь у таких справах беруть органи опіки. Це не може бути так, що мати переписала дитину на батька, поки йде мобілізація, а потім переоформила на себе. Ні, так не буває", - пояснює юрист.

При цьому вона зазначає, що чоловік може ініціювати позбавлення матері батьківських прав, а жінка може погодитись із цим позовом.

У чому небезпека такої схеми

"Не факт, що жінка потім зможе поновити свої батьківські права. А ще це процедура довга - вона може зайняти рік. Тим паче хтозна-що може статися із батьками, у нас все ж таки війна йде, що буде тоді з тими дітьми?", - говорить Очкур.

Також вона наголошує, що не варто плутати довіреності, які можуть видаватись родичам, наприклад, для перетину дитиною кордону, із позбавленням батьківських прав. Це різні документи.