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Юрист рассказала об ужасной схеме, на которую идут украинцы, чтобы избежать мобилизации

К какой схеме прибегают украинцы, чтобы избежание мобилизации (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Некоторые украинцы, чтобы избежать мобилизации, прибегают к хитрым схемам. Иногда формально они являются законными, потому что не нарушают никаких устоявшихся норм. Совсем другой вопрос - этическая сторона таких действий. В частности, способ уклонения от призыва, о котором сегодня идет речь, касается детей и их благосостояния.

О том, на какую схему идут некоторые украинцы, чтобы избежать мобилизации, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram.

Как действует схема

Некоторые украинки отказываются от прав на ребенка в пользу мужа. Так он становится единственным опекуном ребенка, соответственно, его не могут мобилизовать.

"К нам часто обращаются с подобными вопросами. Но если вы думаете, что в Украине можно просто прийти к нотариусу и написать какой-то документ об отказе от ребенка - это невозможно. В украинском законодательстве такого нет. Отказ от ребенка женщина может написать только в роддоме", - говорит юрист Кристина Очкур.

Она добавляет, что в Украине есть только процедура лишения родительских прав через суд.

"Для этого должны быть железобетонные основания. Участие в таких делах принимают органы опеки. Это не может быть так, что мама переписала ребенка на отца, пока идет мобилизация, а затем переоформила на себя. Нет, так не бывает", - объясняет юрист.

При этом она отмечает, что муж может инициировать лишение матери родительских прав, а жена может согласиться с этим иском.

В чем опасность такой схемы

"Не факт, что женщина потом сможет восстановить свои родительские права. А еще эта процедура долго длится - она может занять год. Тем более кто знает что может произойти с родителями, у нас все же война идет, что будет тогда с детьми?", - говорит Очкур.

Также она отмечает, что не стоит путать доверенности, которые могут выдавать родственникам, например, для пересечения ребенком границы, с лишением родительских прав. Это разные документы.

 

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