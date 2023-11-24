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Юрист пояснив, чому навіть обмежено придатні чоловіки можуть опинитись на передовій

Чому обмежено придатні можуть опинитись на передовій (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Чоловіків, яких ВЛК визнала обмежено придатними, по закону не мають відправляти на фронт. Втім, все-таки трапляються випадки, коли їх залучають до служби безпосередньо у зоні бойових дій.

Про те, чому так стається і як цьому запобігти, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна в YouTube.

Чому обмежено придатні чоловіки можуть опинитись на передовій 

"На жаль, таке стається внаслідок недосконалості законодавства, мовчання лікарів, які проводять ВЛК та через незнання прав військовими", - каже юрист.

Він пояснює, що питання обмежено придатних регулюється наказом, де зазначено, що одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Особи, визнані обмежено придатними - непридатні до служби у Десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення) та придатні до служби у частинах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях, навчальних закладах.

"Тут ключове речення - в індивідуальному порядку у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Я ще жодного разу не бачив у постанові ВЛК запису, що конкретно військовому протипоказано, враховуючи його захворювання, бо у кожного вони різні. Комусь, наприклад, протипоказані навантаження, у когось взаємодія з холодом викликає приступи, а для когось відсутність гігієни провокує шкіряні висипання", - говорить Сімутін.

Адвокат додає, що більшість ВЛК навіть не виконує формальну складову наказу і не пише, де військовому заборонено служити.

"Як наслідок - командир знає про статус військового, але не має застережень. Тому і не дивно, що обмежено придатні часом опиняються і на передовій", - зазначає юрист.

Як цьому запобігти

"Однозначно вимагати від ВЛК зазначати протипоказання - це найефективніший спосіб. А що робити, якщо у постанові нічого не вказано і ви вже служите, а командир відправляє виконувати завдання за умов, які вам протипоказані? Офіційно повідомити його рапортом. Я впевнений, що про таке ви ніколи й не чули", - каже Сімутін.

 

Читайте також про те, як поліція та працівники ТЦК роблять із чоловіків "ухилянтів".

Раніше ми писали про те, які три причини є поважною підставою, щоб не прийти до ТЦК за повісткою.

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