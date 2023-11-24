Юрист пояснив, чому навіть обмежено придатні чоловіки можуть опинитись на передовій

Чому обмежено придатні чоловіки можуть опинитись на передовій

"На жаль, таке стається внаслідок недосконалості законодавства, мовчання лікарів, які проводять ВЛК та через незнання прав військовими", - каже юрист.

Він пояснює, що питання обмежено придатних регулюється наказом, де зазначено, що одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Особи, визнані обмежено придатними - непридатні до служби у Десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення) та придатні до служби у частинах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях, навчальних закладах.

"Тут ключове речення - в індивідуальному порядку у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Я ще жодного разу не бачив у постанові ВЛК запису, що конкретно військовому протипоказано, враховуючи його захворювання, бо у кожного вони різні. Комусь, наприклад, протипоказані навантаження, у когось взаємодія з холодом викликає приступи, а для когось відсутність гігієни провокує шкіряні висипання", - говорить Сімутін.

Адвокат додає, що більшість ВЛК навіть не виконує формальну складову наказу і не пише, де військовому заборонено служити.

"Як наслідок - командир знає про статус військового, але не має застережень. Тому і не дивно, що обмежено придатні часом опиняються і на передовій", - зазначає юрист.

Як цьому запобігти

"Однозначно вимагати від ВЛК зазначати протипоказання - це найефективніший спосіб. А що робити, якщо у постанові нічого не вказано і ви вже служите, а командир відправляє виконувати завдання за умов, які вам протипоказані? Офіційно повідомити його рапортом. Я впевнений, що про таке ви ніколи й не чули", - каже Сімутін.