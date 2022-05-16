Юрист объяснил, законно ли продлевать военное положение более трех раз

Военное положение в Украине будет действовать минимум до 25 мая 2022 года. Однако, законно ли, чтобы президент Владимир Зеленский более трех раз подписывал закон о продлении режима.

Могут ли снова продлить военное положение

По его словам, в Законе Украины "По правовой режим военного положения" нет никаких ограничений по срокам его введения. Поэтому положения может длиться ровно столько, сколько существует угроза Украине.

Также юрист добавил, что военное положение может действовать, как на всей территории страны, так и на отдельных ее местностях. То есть после 25 мая по представлению президента может быть прекращено военное положение в некоторых областях.

Как известно, во время военного положения по закону запрещено покидать страну военнообязанным, а также мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть категории лиц, которым разрешается покинуть пределы страны.

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