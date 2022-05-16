Юрист объяснил, законно ли продлевать военное положение более трех раз
Военное положение в Украине будет действовать минимум до 25 мая 2022 года. Однако, законно ли, чтобы президент Владимир Зеленский более трех раз подписывал закон о продлении режима.
Об этом рассказал юрист Александр Моргун в своем TikTok.
Могут ли снова продлить военное положение
По его словам, в Законе Украины "По правовой режим военного положения" нет никаких ограничений по срокам его введения. Поэтому положения может длиться ровно столько, сколько существует угроза Украине.
Также юрист добавил, что военное положение может действовать, как на всей территории страны, так и на отдельных ее местностях. То есть после 25 мая по представлению президента может быть прекращено военное положение в некоторых областях.
Как известно, во время военного положения по закону запрещено покидать страну военнообязанным, а также мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть категории лиц, которым разрешается покинуть пределы страны.
Кто имеет право уехать за границу
- если есть вывод о непригодности воинской службы;
- при отсрочке от призыва или уведомления о специальном военном учете;
- если мужчина сам воспитывает детей в возрасте до 18 лет;
- если на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- мужчина является усыновителем, опекуном, приемным отцом;
- если под опекой находится ребенок с разными пороками здоровья;
- если есть инвалидность I или II группы;
- есть два ребенка до 18 лет и беременная жена на сроке менее 35 недель;
- если у супруги есть инвалидность I или II группы.
Ранее мы сообщали, что Рада поддержала продление военного положения до 25 мая.
Как известно, во время военного положения запрещено покидать страну мужчинам. Однако есть исключения и в Верховной Раде обновили список.
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