Кто из мужчин может выехать из Украины во время войны: обновленные правила

Во время военного положения в Украине запрещено покидать страну всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть исключения и в Верховной Раде обновили список тех, кому разрешено покидать пределы страны.

Кто из мужчин имеет право выехать из Украины во время военного положения – читайте ниже.

В Украине срок действия военного положения продлили до 25 мая, а значит до конца весны страна будет на особом режиме въезда и выезда из страны.

По Закону "О правовом режиме военного положения", выезд из страны запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть категории граждан, которых при наличии соответствующих документов, выпустят через границу.

Забронированные работники

Это военнообязанные, которые забронированы органами государственной власти, местного самоуправления, другими государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями на период мобилизации и на военный период.

Бронирование проводится в порядке, установленном Кабинетом министров. Таким гражданам выдается удостоверение отсрочки от призыва.

Бронь ставят на работников критической инфраструктуры или тех, кто необходим для функционирования экономики страны.

Непригодные к военной службе

У таких граждан должно быть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности с обязательным исключением из военного учета.

Также к этой категории относятся граждане, которых военно-врачебная комиссия признала временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья – на срок до 6 месяцев. По истечении этого срока нужно снова проходить комиссию.

Лица с инвалидностью

Граждане Украины с любой группой инвалидности имеют право покинуть пределы страны во время военного положения.

Отцы с детьми до 18 лет

В это категорию входят не все отцы, а только те, кто:

Самостоятельно воспитывают детей

Приемные родители, у которых на содержании есть дети-сироты или лишенные родительской опеки

У которых на иждивении находится трое и более детей

У которых на иждивении есть ребенок с инвалидностью любой группы

Отцы, у которых есть ребенок с заболеванием, которое входит в особый список

Ухаживающие за больными

На иждивении есть ребенок с инвалидностью I или II группы.

Ухаживают за больной женой, ребенком, родителями (своими или жены)

Мужчины, чья жена имеет инвалидность

Мужчины, чьи родители (свои или жены) имеют инвалидность I или II группы

Сопровождающие лица человека с инвалидностью I или II группы

Мужчины-сиделки, которые ухаживают за лицами, постоянно нуждающимися в уходе (при условии отсутствия людей, которые могли бы их заменить) – при наличии соответсвующих документов.

Народные депутаты

По закону военного положения, народные депутаты не могут покидать пределы Украины. Более детально расписано в законопроекте №7055, но он пока так и не принят.

Мужчины с ПМЖ в другой стране

Мужчины, которые выехали на постоянное место жительства в другую страну, могут покинуть пределы Украины. Но документ, который это подтверждает – нужен обязательно.