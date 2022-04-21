Рада поддержала продление военного положения до 25 мая

Верховная рада поддержала сегодня, 21 апреля, предложение президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине . Особый режим будет действовать минимум до 25 мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка .

Так, законопроект 7300 поддержали 300 народных депутатов.

Документ предусматривает, что военное положение в Украине будет продлен с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, военное положение будет действовать до 25 мая текущего года.

Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться: