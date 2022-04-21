Рада поддержала продление военного положения до 25 мая
Верховная рада поддержала сегодня, 21 апреля, предложение президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине. Особый режим будет действовать минимум до 25 мая 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
Так, законопроект 7300 поддержали 300 народных депутатов.
Документ предусматривает, что военное положение в Украине будет продлен с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, военное положение будет действовать до 25 мая текущего года.
Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться:
- обязательная трудовая повинность,
- отчуждение личного имущества,
- ограничения на передвижение,
- комендантский час,
- запрет на торговлю оружием и алкоголем,
- запрет на массовые мероприятия и забастовки,
- ограничение работы средств связи и интернета,
- запрет военнообязанным менять место жительства.
Напомним, продлить действие военного положения в Украине глава государства предложил парламенту 19 апреля. Военное положение ввели 24 февраля после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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