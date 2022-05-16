Выезд студентов за границу в условиях военного положения: что нужно знать

Студенты призывного возраста, обучающиеся в учебных заведениях за пределами Украины во время военного положения могут выезжать за границу для продолжения обучения. Минреинтеграции совместно с Генштабом ВСУ и Госпогранслужбой подготовили разъяснительную инфографику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

Как отмечается в сообщении, призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат, в частности, соискатели профессионального и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

Для пересечения границы студенту необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки (учета) и получить:

соответствующую запись в военно-учетном документе о предоставлении отсрочки от призыва (призыва по мобилизации);

разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки

При пересечении границы при себе необходимо иметь:

документ, предоставляющий право на пересечение госграницы;

документ, подтверждающий обучение в заведении профессионального и высшего образования за рубежом;

разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки.

военно-учетный документ с записью о предоставлении отсрочки от призыва (призыва по мобилизации).

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о доступных программы международной помощи для внутренне перемещенных лиц.